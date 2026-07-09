Batalla entre españoles y belgas por un lugar a las semifinales del Mundial 2026

España, una de las candidatas al título, afronta otro durísimo reto en el Mundial 2026 enfrentándose con Bélgica en los cuartos de final, este viernes, a partir de las 2:00 p.m. en Los Ángeles.

Después de eliminar a Portugal con un gol de Mikel Merino (1-0) en el tiempo añadido, La Roja tendrá que imponerse ante una dubitativa selección belga que se instaló en esta instancia luego de golear 4-1 a Estados Unidos.

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El choque cita a dos equipos que no conocen la derrota en lo que va de Copa del Mundo. Los españoles, además de no caer, aún no reciben gol en el torneo: en la primera fase empataron 0-0 con Cabo Verde y vencieron 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay; luego, en dieciseisavos golearon 3-0 a Austria, antes de despedir al equipo de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ comenzaron el torneo con dos empates 2-2 con Egipto y 0-0 con Irán, y una goleada 5-1 ante Nueva Zelanda. En el primer mata a mata, remontaron increíblemente a Senegal (3-2) antes de despachar a uno de los anfitriones.

España, favorita a triunfar

Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan al duelo con un claro favoritismo y dejando en evidencia el gran trabajo defensivo, un orden táctico admirable y ataque marcado por los costados con los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro.