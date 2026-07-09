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Batalla entre españoles y belgas por un lugar a las semifinales del Mundial 2026
A partir de las 2:00 p.m. de este viernes 10 de julio en Los Ángeles, España y Bélgica definirán rival de Francia en las semifinales.
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gcontreras
España vs Bélgica
La opinión
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Jueves, 9 de Julio de 2026

España, una de las candidatas al título, afronta otro durísimo reto en el Mundial 2026 enfrentándose con Bélgica en los cuartos de final, este viernes, a partir de las 2:00 p.m. en Los Ángeles.

Después de eliminar a Portugal con un gol de Mikel Merino (1-0) en el tiempo añadido, La Roja tendrá que imponerse ante una dubitativa selección belga que se instaló en esta instancia luego de golear 4-1 a Estados Unidos.

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El choque cita a dos equipos que no conocen la derrota en lo que va de Copa del Mundo. Los españoles, además de no caer, aún no reciben gol en el torneo: en la primera fase empataron 0-0 con Cabo Verde y vencieron 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay; luego, en dieciseisavos golearon 3-0 a Austria, antes de despedir al equipo de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ comenzaron el torneo con dos empates 2-2 con Egipto y 0-0 con Irán, y una goleada 5-1 ante Nueva Zelanda. En el primer mata a mata, remontaron increíblemente a Senegal (3-2) antes de despachar a uno de los anfitriones.  

España, favorita a triunfar

Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan al duelo con un claro favoritismo y dejando en evidencia el gran trabajo defensivo, un orden táctico admirable y ataque marcado por los costados con los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro.

España, una de las favoritas a ganar el Mundial tendrá un difícil compromiso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En el medio ha brillado el cinco ‘Rodri’ Hernández así como Pedri y Dani Olmo, además de un poderoso frente ofensivo liderado por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Su hombre récord en la Copa es el guardameta Unai Simón, quien registra 609 minutos sin recibir gol en un partido mundialista, siendo el de mayor imbatibilidad en la historia.

“Poco a poco las sensaciones han ido creciendo. Las reacciones de los jugadores en el campo y en el día a día han sido cada vez mejores. Estamos cerca de la mejor versión de cada uno”, aseguró Oyarzabal, autor de cuatro goles en el campeonato.

El centro-atacante confesó que entrenaron los penales, puesto que están preparados para un partido muy difícil.

“No va a ser nada sencillo al igual que el partido ante Portugal y Austria. Será un partido complicado, hemos visto que las selecciones europeas están dando un nivel muy alto dejando fuera a equipos importantes”, destacó el jugador de la Real Sociedad.

Bélgica, a dar un golpe

Oyarzabal y la ofensiva española tendrán al frente al estelar arquero Thibaut Courtois, uno de los guardametas más destacados del campeonato.

Bélgica, a mostrar su verdadero nivel ante el local Estados Unidos.

Su hombre figura es el volante Leandro Trossard, quien ante un nivel cuestionable de Kevin De Bruyne, asumió el liderazgo del armado ofensivo.

En el frente, Rudi García tiene como principales armas al gigante Romelu Lukaku (3 goles) y Charles De Ketelaere (2), así como el extremo Jérémy Doku.

En la historia será el tercer compromiso entre ambos en una Copa del Mundo. En México 1986, los belgas eliminaron a los españoles en los cuartos de final desde la tanda de penales, mientras que cuatro años después, en Italia 1990, los españoles ganaron en la fase de grupos.

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