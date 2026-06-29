Vinicius liderará a Brasil en la lucha ante Japón por un cupo a los octavos del Mundial

Ahora, se agarrará de nuevo a Vinícius Jr., que exhibió su buen momento de forma anotando en los tres encuentros y que se ha erigido en el máximo goleador de los suyos con cuatro tantos, deseoso de reivindicarse en una Brasil que no levanta la copa desde 2002, cuando el extremo del Real Madrid tenía apenas dos años.
Sin Raphinha, que se lesionó el muslo derecho en el partido ante Haití, Ancelotti deberá decidir quién acompaña al madridista y al delantero del Manchester United Matheus Cunha, autor de tres goles hasta ahora, arriba. A priori, Rayan, que ya fue titular frente a los escoceses, es el que cuenta con más papeletas. Otra de las incógnitas será saber si Neymar Jr. contará con minutos ante el cuadro nipón.
El resto del equipo, el habitual, con Alisson Becker en portería, Gabriel Magalhaes y Marquinhos como pareja de centrales, Danilo y Douglas Santos en los laterales y Casemiro organizando el juego junto a Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá.