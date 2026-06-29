Vinicius liderará a Brasil en la lucha ante Japón por un cupo a los octavos del Mundial

Europa Press

La selección de Brasil inicia, este lunes ante Japón en Houston (12:00 del mediodía), su camino en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un duelo de dieciseisavos de final que mide la ambición de los de Carlo Ancelotti, obligados a rendir ante el disciplinado combinado asiático para continuar el camino hacia su sexta estrella.

La pentacampeona del mundo, que no cae en primera ronda desde 1990, acude a la cita en el NRG Stadium consciente de su favoritismo, pero advertida tras ser eliminada en cuatro de sus seis últimas apariciones en eliminatorias mundialistas. En las últimas ediciones del torneo, Rusia 2018 y Catar 2022, dijo adiós en cuartos de final.

En Norteamérica, la 'canarinha' arrancó dubitativa con un empate frente a la campeona de África, Marruecos (1-1), pero pronto cogió ritmo para superar primero a Haití (3-0) y días después a Escocia (0-3). Su diferencia de gol de +6 le permitió cerrar como primera el Grupo C con los mismos siete puntos que los marroquíes.