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A casi un mes de la tragedia, el doble terremoto en Venezuela deja más de 5.200 muertos
Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el balance oficial.

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dsifontes
MUERTOS EN VENEZUELA
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Martes, 21 de Julio de 2026

El número de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela hace casi un mes aumentó a 5.278, luego de que las autoridades reportaran 70 nuevos fallecimientos. La actualización fue dada a conocer este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, 16.740 personas permanecen lesionadas, mientras que 17.907 habitantes perdieron sus viviendas a causa de la emergencia.

El informe también señala que 23.587 personas continúan alojadas en 107 campamentos temporales y que 128.324 familias han recibido asistencia por parte de las autoridades desde que ocurrió la tragedia.

En materia de infraestructura, el Gobierno reportó 856 edificaciones con daños y 190 completamente colapsadas. Además, desde el sismo registrado el pasado 24 de junio se han contabilizado 1.405 réplicas.

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Como parte de la respuesta a la emergencia, este lunes el Gobierno inició la entrega de las primeras viviendas a más de 240 familias damnificadas. La jornada fue encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció que las adjudicaciones continuarán de manera mensual.

La funcionaria indicó que la meta es entregar 4.000 viviendas antes de finalizar este año y superar las 10.000 soluciones habitacionales en 2027, mediante la recuperación y culminación de proyectos de construcción que permanecían inconclusos.

Por otra parte, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó recientemente que el desastre ha dejado 2,106 millones de toneladas de escombros, según una estimación realizada por el Gobierno venezolano con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Con información de Efecto Cocuyo 

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