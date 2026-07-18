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El tipo intentó pegarme: así justificó el agente del ICE el asesinato del colombiano Joan Durán en EE.UU.
La confesión y los detalles del operativo, ocurridos en Biddeford, Maine, fueron revelados recientemente por el diario The New York Times.
Authored by
cesarmuñoz
Joan Guerrero, ICE. Foto: captura de redes sociales y cortesía. El Colombiano.
Colprensa
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Sábado, 18 de Julio de 2026

“Intentó atropellarme”. Con esa polémica frase, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), David Brouillette, justificó ante su exesposa los disparos que le quitaron la vida al repartidor colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años.

La confesión y los detalles del operativo, ocurridos en Biddeford, Maine, fueron revelados recientemente por el diario The New York Times (NYT) en una entrevista, exponiendo las contradicciones de un caso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intentado mantener bajo reserva de la luz pública.

Ashley Brouillette, exesposa del oficial de 37 años señalado de asesinar al colombiano, rompió el silencio días después del tiroteo. Según su testimonio, el agente la contactó telefónicamente para explicarle que el uso de la fuerza letal estaba plenamente justificado debido a la supuesta maniobra del joven migrante.

David Brouillette y el “pacto de silencio” solicitado a su exesposa

Durante la llamada, Brouillette le reveló al NYT que el agente del ICE no solo le dio su versión del incidente, sino que le pidió proteger su imagen pública ante el escrutinio inminente. “Me dijo: ‘Necesitas decirles que soy una buena persona’”, recordó la mujer durante la entrevista con el medio estadounidense.

El agente también le solicitó explícitamente a Ashley que ocultara los antecedentes de violencia doméstica ocurridos durante su matrimonio, los cuales ya habían sido revelados públicamente. Pero la respuesta de ella fue tajante: “Le respondí que no iba a mentir por él”, aseguró al recordar la conversación.

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Asimismo, en medio del intercambio de palabras entre David y Ashley, ella le comentó al NYT que le preguntó directamente a su exesposo por qué había tomado la decisión de disparar, si ya habían “detenido” al joven Johan Sebastián. Brouillette se justificó diciendo que “el tipo intentó pegarme. Intentó atropellarme”.

Ashley recordó que ella le contestó que había visto el video, y que era obvio que Johan Sebastián Durán Guerrero nunca intentó agredirlo, mucho menos con su auto: “En ninguna parte se ve que ese hombre te embistiera”, le dijo a David. “Él siguió en negación”, dijo ella: en su cabeza está justificado. “Se lo toma con una calma inusual”.

La identificación del señalado agente y las implicaciones de los federales

Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado confirmar oficialmente la identidad del tirador, bajo el argumento de que revelar los nombres de los agentes pone en riesgo su seguridad. Sin embargo, Ashley Brouillette aseguró haber reconocido plenamente a su exesposo en videos y fotografías captadas en el lugar de los hechos.

Esta versión coincide con el testimonio de otras dos fuentes consultadas por el diario neoyorquino: un familiar del agente que optó por el anonimato y un antiguo compañero de secundaria. Ambos lo identificaron en las filmaciones, aunque no presenciaron el momento exacto del disparo fatal.

Un video posterior al incidente muestra a otro oficial consolando a David Brouillette. El medio The Portland Press Herald fue el primero en señalarlo como principal culpable del operativo y muerte del joven colombiano en Maine.

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Un objetivo equivocado: el colombiano víctima no era a quien buscaban

Joan Sebastián Durán Guerrero residía en Biddeford, Maine, junto a su pareja y su hija de tres años. La mañana del lunes, agentes de ICE interceptaron su vehículo. El operativo concluyó con múltiples impactos de bala en el parabrisas del automóvil del colombiano.

El DHS informó que Durán Guerrero ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. No obstante, Benjamin Gideon, abogado de la familia de la víctima, sostuvo que el joven contaba con permisos para trabajar legalmente en el país.

Las autoridades federales argumentan que el personal realizaba tareas de vigilancia sobre la vivienda de un individuo con orden de deportación, y que se abrió fuego ante un riesgo inminente para la seguridad pública. Sin embargo, los hallazgos posteriores indicaron que Durán Guerrero ni siquiera era el sujeto que las autoridades buscaban inicialmente.

Los peligrosos antecedentes del agente

Ashley Brouillette aportó detalles sobre el comportamiento del oficial, con quien estuvo casada entre 2007 y 2009. Afirmó que, tras el ingreso de este al Ejército de EE. UU., comenzó con un patrón de abusos físicos que incluyó estrangulamientos y agresiones directas.

El acoso motivó a la mujer a abandonar el estado de Maine en 2012. Según su relato, el pasado noviembre recibió una nueva amenaza de muerte por una disputa familiar. “He dicho a otras personas que, si algún día aparezco muerta, será por él”, concluyó ante el NYT.

Tomado de El Colombiano.

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