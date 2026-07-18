El tipo intentó pegarme: así justificó el agente del ICE el asesinato del colombiano Joan Durán en EE.UU.

La identificación del señalado agente y las implicaciones de los federales
Hasta la fecha, el Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado confirmar oficialmente la identidad del tirador, bajo el argumento de que revelar los nombres de los agentes pone en riesgo su seguridad. Sin embargo, Ashley Brouillette aseguró haber reconocido plenamente a su exesposo en videos y fotografías captadas en el lugar de los hechos.
Esta versión coincide con el testimonio de otras dos fuentes consultadas por el diario neoyorquino: un familiar del agente que optó por el anonimato y un antiguo compañero de secundaria. Ambos lo identificaron en las filmaciones, aunque no presenciaron el momento exacto del disparo fatal.
Un video posterior al incidente muestra a otro oficial consolando a David Brouillette. El medio The Portland Press Herald fue el primero en señalarlo como principal culpable del operativo y muerte del joven colombiano en Maine.
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Un objetivo equivocado: el colombiano víctima no era a quien buscaban
Joan Sebastián Durán Guerrero residía en Biddeford, Maine, junto a su pareja y su hija de tres años. La mañana del lunes, agentes de ICE interceptaron su vehículo. El operativo concluyó con múltiples impactos de bala en el parabrisas del automóvil del colombiano.
El DHS informó que Durán Guerrero ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 1 de septiembre de 2023 por la frontera sur. No obstante, Benjamin Gideon, abogado de la familia de la víctima, sostuvo que el joven contaba con permisos para trabajar legalmente en el país.
Las autoridades federales argumentan que el personal realizaba tareas de vigilancia sobre la vivienda de un individuo con orden de deportación, y que se abrió fuego ante un riesgo inminente para la seguridad pública. Sin embargo, los hallazgos posteriores indicaron que Durán Guerrero ni siquiera era el sujeto que las autoridades buscaban inicialmente.
Los peligrosos antecedentes del agente
Ashley Brouillette aportó detalles sobre el comportamiento del oficial, con quien estuvo casada entre 2007 y 2009. Afirmó que, tras el ingreso de este al Ejército de EE. UU., comenzó con un patrón de abusos físicos que incluyó estrangulamientos y agresiones directas.
El acoso motivó a la mujer a abandonar el estado de Maine en 2012. Según su relato, el pasado noviembre recibió una nueva amenaza de muerte por una disputa familiar. “He dicho a otras personas que, si algún día aparezco muerta, será por él”, concluyó ante el NYT.
Tomado de El Colombiano.
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