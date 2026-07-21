No para la violencia en Ocaña: estos son los dos asesinados en la vereda La Madera

Sobre un suelo pedregoso y a pocos metros el uno del otro fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes, en la madrugada de ayer, sobre la vía principal de la vereda La Madera, en Ocaña, ubicada a unos seis kilómetros del casco urbano y a 20 minutos en vehículo.

Las víctimas vestían bluyín, camiseta negra y zapatos deportivos. Uno de ellos, además, llevaba una chaqueta negra. Ambos presentaban múltiples impactos de bala y, al parecer, fueron asesinados durante la noche del domingo en ese mismo lugar, pues en la escena quedaron varios casquillos y los rastros de sangre ya estaban secos.

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Debido a los problemas de orden público en la zona, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) no se desplazaron hasta el sitio para adelantar la inspección técnica y el levantamiento de los cuerpos.

Trabajadores de la funeraria San José llegaron al lugar y se encargaron de trasladar los cadáveres al Instituto de Medicina Legal.

Los jóvenes no pudieron ser identificados inicialmente porque no portaban documentos. Sin embargo, trascendió que uno de ellos respondería al nombre de Alex Mauricio Angarita Navarro, de 18 años, mientras que el otro sería Nelson Arles Bohórquez Rojas, de unos 20 años.

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Crece la alarma

¿Qué sucede en Ocaña? ¿Qué está haciendo el alcalde? Esas fueron algunas de las preguntas que se hicieron ayer, a través de las redes sociales, los habitantes de ese municipio de Norte de Santander, tras el doble asesinato. Con estas dos muertes ya son ocho los homicidios registrados en apenas nueve días, es decir, casi un crimen diario.

“¡No joda! ¡Qué matazón de gente tan berraca en Ocaña! ¿Y las autoridades? ‘Bien, gracias’, descansando, esperando el 7 de agosto. ¿Creen que un milagro acaba con esto? Pónganse a trabajar de verdad”, escribió Nelson Arévalo.

Por su parte, Donny Vergel manifestó que julio se ha convertido en un “mes tan violento”, mientras que Ana Karina Quintero Lemus aseguró que “Ocaña está desbordada en criminalidad y violencia” y pidió la instalación de Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en sectores estratégicos del municipio.

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Este medio llamó al alcalde Emiro Cañizares Plata para conocer su respuesta frente a las inquietudes de la ciudadanía, pero manifestó que se encontraba en una zona rural y no podía escuchar con claridad la llamada.

Los hechos de sangre más recientes se habían registrado el viernes, cuando fueron asesinados Yorley Gélvez Barbosa, de 47 años, en la vía hacia Aguas Claras, y Diego Ovallos Cárdenas, de 27, en el barrio Simón Bolívar.

La seguidilla de homicidios comenzó el 9 de julio con el asesinato de Deiby Geovanny López Manzano, de 30 años, también en el barrio Simón Bolívar. Posteriormente fueron ultimados Miguel David Argüelles Martínez, de 22 años, en La Madera; el venezolano Dany Miguel Márquez González, de 32, en la vereda La Rinconada; y Faber Andrés Sánchez Jácome, de 21 años, en el sector Capitán Largo.

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