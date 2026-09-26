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¿De qué hablaron Trump y Delcy Rodríguez? El mandatario reveló un detalle clave
El presidente estadounidense contó este sábado algunos detalles de la conversación que sostuvo con la mandataria venezolana.
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cesarmuñoz
Trump se reunirá con Delcy Rodríguez el próximo martes en Nueva York
Colprensa
Colprensa
Sábado, 26 de Septiembre de 2026

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló detalles de la charla que sostuvo con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, en la reunión del martes en Nueva York, en medio de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario estadounidense indicó que se habló sobre la celebración de elecciones en Venezuela “Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario ensalzó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.

El encuentro, inédito, selló la alianza entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

Lea aquí: EE. UU. prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, según CBS News

El miércoles, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no ofreció detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

Trump y Rodríguez: una reunión breve, pero muy importante

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó ese mismo miércoles que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró Rubio.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas llegó recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha despertado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

Tomado de El Universal.

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