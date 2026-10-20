¿Delcy Rodríguez y María Corina Machado en las urnas? Esto dijo Trump sobre Venezuela

Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las elecciones en Venezuela y dijo que sería “interesante” una contienda que enfrente a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y a la dirigente opositora María Corina Machado.

Al ser interrogado por la prensa sobre si le agradaría ver a ambas figuras políticas medirse directamente en las urnas, el mandatario estadounidense se limitó a responder: “Bueno, eso sería interesante”.

Pese a mostrarse abierto a dicho escenario, el mandatario estadounidense evitó precisar si su administración planea promover condiciones o garantías específicas que viabilicen la realización de ese duelo electoral.

Estas declaraciones de Trump suceden en el marco de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición liderado por Dinorah Figuera. En esta mesa de negociación, en la cual no participa María Corina Machado, se abordan diversos temas orientados a una transición democrática, incluyendo la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, aún no se ha fijado un calendario ni una fecha concreta para las votaciones presidenciales.

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En septiembre, Delcy Rodríguez se comprometió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a que se celebrarán comicios en el país sudamericano, aunque omitió precisar la fecha de su realización. Por otra parte, la colectividad política liderada por Machado ha exigido la pronta definición del cronograma electoral y demanda el levantamiento inmediato de la inhabilitación política que en 2024 le impidió postularse como candidata a la presidencia.

Esto ha sido en paralelo con la situación personal y política de la Nobel de Paz que se encuentra en el extranjero y ha denunciado de manera reiterada que las autoridades chavistas obstaculizan su retorno a Venezuela. La opositora ha criticado públicamente que el gobierno de Estados Unidos la haya excluido de las negociaciones vinculadas al futuro político de su país.

Por otra parte, la declaración del mandatario estadounidense también está acompañada por una etapa de estrechamiento de las relaciones bilaterales entre la administración Trump y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, algo que se ha dado desde que entre ambos países se restablecieron formalmente sus lazos diplomáticos tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense efectuada en Caracas en enero.

En esa reconfiguración política, Washington y Caracas anunciaron en agosto un acuerdo petrolero de gran escala que otorgará a Estados Unidos el acceso a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano. Igualmente, la administración de Trump decidió levantar las sanciones financieras que pesaban desde 2018 sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de Delcy Rodríguez y jefe de la delegación negociadora del gobierno en la mesa de diálogo.

La tercera ronda de negociaciones celebrada en Caracas entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera cuenta con el respaldo explícito de la Casa Blanca. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó que Figuera dispone del apoyo total de Washington en este proceso de diálogo, pese a que existe aún un reclamo de la oposición por garantías electorales plenas, la participación sin exclusión de todas las fuerzas políticas y la definición formal del cronograma electoral.

Tomado de El Colombiano.

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