España en alerta tras sismo en Granada de 5,2; se reportan daños en edificaciones

Un fuerte temblor sorprendió a los españoles durante la madrugada de este sábado, cuando un movimiento telúrico de magnitud 5,2 se sintió en el sur del país, con epicentro a un kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

El Instituto Geográfico Nacional de España, por su parte, situó la magnitud del evento en al menos 5 y precisó que el temblor se registró a la 1:04 de la madrugada.

En Granada ya se reportan desprendimientos estructurales en distintos puntos de la ciudad. Autoridades aconsejan a los habitantes mantener la calma.

Las primeras imágenes del lugar muestran, además, escombros sobre un vehículo que se encontraba estacionado junto a un edificio residencial, evidencia del impacto que tuvo el movimiento telúrico en la zona.

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Este sismo se registró horas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Indonesia y generó una alerta de tsunami.

Según informó el diario español El País, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico tras el movimiento telúrico presentado en las últimas horas en el sur del país.

La magnitud del sismo llevó a las autoridades a declarar la fase de emergencia luego de que el servicio 112 de Andalucía recibiera más de 80 llamadas relacionadas con el evento.

Las autoridades regionales recomendaron a la población mantener la calma, evitar entrar o salir de edificios y alejarse de fachadas, cornisas, balcones y muros ante el riesgo de desprendimientos.

El País también reportó que en las ocho horas anteriores se registraron otros cuatro sismos, con magnitudes entre 2,2 y 3,7, en municipios del área metropolitana de Granada como Gójar, Ogíjares, Otura y La Zubia.

El temblor principal fue percibido en gran parte de Andalucía, especialmente en Granada, la costa de Almería, Málaga y varios puntos de Jaén.