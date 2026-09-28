Venezuela: gobierno y oposición acuerdan sobre justicia y libertad de expresión

Las delegaciones del Gobierno Nacional y de la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 concluyeron la segunda ronda de negociaciones bilaterales con compromisos específicos en materia de libertad de expresión y reforma de la justicia.

Tras siete sesiones de trabajo —dos plenarias y cinco mesas técnicas—, ambas partes acordaron levantar las restricciones administrativas que pesan sobre portales de noticias, páginas web y medios digitales, un proceso que da continuidad a las acciones iniciadas el pasado 17 de septiembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Asimismo, se definió abrir una agenda para revisar la regulación y el uso del espectro radioeléctrico con participación de los sectores involucrados.

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En el ámbito institucional, el diálogo produjo acuerdos para la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para ello, se constituirá un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos integrado por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional avanzará en la conformación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, publicará el cronograma de selección y revisará la legislación necesaria para la transformación del sistema judicial. Ambas delegaciones ratificaron su compromiso de implementar las medidas y continuar con las mesas de trabajo en próximas sesiones.

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