Líder supremo de Irán amenaza con expulsar a EE. UU. e Israel del mar Arábigo

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elevó este lunes el tono de sus declaraciones en medio de la tensión militar con Estados Unidos e Israel y aseguró que las fuerzas iraníes están en condiciones de ampliar su ofensiva hasta el mar Arábigo.

En un mensaje dirigido a la Nación, Jamenei afirmó que las fuerzas que Teherán considera enemigas han sido obligadas a retroceder desde las aguas cercanas al sur de Irán y advirtió que su presencia en el mar Arábigo tampoco se mantendrá.

“Debido a los duros golpes que el enemigo ha sufrido a manos de nuestros valientes combatientes y de los guardianes del estrecho de Ormuz, (los enemigos de Irán) no se atreven a avanzar más allá del mar Arábigo”, afirmó. “Cada vez que se han arriesgado a hacerlo, han salido perjudicados. Y no pasará mucho tiempo antes de que el mar Arábigo se libre también de su presencia”, agregó.

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¿Qué dijo Mojtaba Jamenei sobre el mar Arábigo?

Las declaraciones fueron pronunciadas durante un mensaje por el aniversario de la guerra entre Irán e Irak, iniciada en septiembre de 1980, y por el aniversario de la muerte del antiguo líder de Hezbolá Hasán Nasralá, fallecido en 2024 en un bombardeo en Beirut.

Jamenei recordó que los mares situados al sur de Irán fueron escenario de operaciones de fuerzas extranjeras durante distintos periodos. En ese contexto, sostuvo que el país pasó de una etapa marcada por la dependencia y la injerencia extranjera a otra caracterizada, según su discurso, por una mayor autonomía.

“Pero ahora, desde hace siete meses, nuestros compatriotas han llenado las plazas y calles de todo el país con su presencia entusiasta y responsable, reconfortando los corazones de quienes luchan por el islam e infundiendo temor en el enemigo”, señaló.

También afirmó que “aquellos días en los que el enemigo impuso a sus títeres sobre el pueblo para instaurar una nueva forma de colonialismo se han transformado en días de gloria”.

Jamenei destaca las capacidades militares de Irán

El líder iraní sostuvo que las capacidades militares de su país han cambiado de manera significativa frente a décadas anteriores y aseguró que distintos sectores de la sociedad han respaldado a las fuerzas iraníes.

“aquellos que han tratado de dominar Irán se han topado con sus capacidades militares, que han cambiado significativamente respecto a décadas anteriores”, manifestó.

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A esto añadió la “participación de diferentes segmentos de la sociedad iraní, que han salido a defender a las fuerzas iraníes”. Según Jamenei, “las mujeres han demostrado cada vez más que desempeñan un papel fundamental en la participación pública”.

Finalmente, el líder supremo iraní reivindicó los resultados que, según su discurso, ha obtenido el país durante los últimos meses y recordó a Hasán Nasralá como una “gran figura de la resistencia y un defensor sincero del pueblo libanés y su causa”.

“La era que los enemigos de Irán buscaban restaurar ha terminado para siempre”, declaró. “Nos hemos movido de la dependencia y la humillación a la independencia y la fortaleza dentro del mundo islámico”, concluyó.

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