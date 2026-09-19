Indicadores de Jeremías | Falsas ofertas laborales en Cúcuta

Convocan manifestación popular en el país para el 14 de octubre

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones políticas y sociales convocaron a los diferentes sectores de la nación a una manifestación el 14 de octubre para la defensa de sus derechos, por considerar que están en riesgo de perderse en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Ese acto público será el anticipo del paro nacional previsto para noviembre.

En Norte de Santander los dirigentes de la oposición que hacen parte del Pacto Histórico se aprestan a trabajar en los preparativos de la movilización.

La manifestación popular será pacífica y se llevará a cabo en todas las ciudades del país, según instrucciones de sus organizadores.



Veolia, de la mano con la comunidad

En Veolia Aguas del Norte de Santander se está impulsando una activa relación entre la empresa y las juntas de acción comunal de la ciudad, según se informó oficialmente.

“Diálogos que transforman” se le designó al plan que promueve el acercamiento entre la empresa y los usuarios del servicio de agua potable. “Porque transformar también es escuchar, conversar y construir de la mano con la comunidad”, dice un comunicado. Y agrega: “Seguimos con las puertas abiertas, dispuestos a sumar y trabajar juntos por una ciudad que crece y se transforma”.

Veolia Aguas del Norte, empresa que ahora tiene a su cargo la operación del acueducto de Cúcuta ejecutará nuevos programas de desarrollo del acueducto de la ciudad. Su gerente, Fabio Araque, ya tiene definidos los planes que se ejecutarán.

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Falsas ofertas laborales en Cúcuta

La Alcaldía de Cúcuta hizo público el tráfico de falsas ofertas laborales, con inclusión del Sisbén y pidió a la ciudadanía no caer en esa trampa. En un comunicado se hace la prevención: “La Alcaldía de San José de Cúcuta, a través de la Oficina de Caracterización Socioeconómica, alerta a la ciudadanía sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios o trabajadores del Sisbén para solicitar dinero a cambio de supuestas oportunidades laborales”.

El propio alcalde Jorge Acevedo puso su atención en el problema.

Causa duelo la muerte del periodista Arbenis Petit López

Cucuteño de nacimiento, Arbenis Petit López fue un periodista de reconocida idoneidad. Trabajó en medios de prensa y radio en la ciudad y la dejó para seguir su ejercicio en otras regiones con el profesionalismo con que lo ejercía.

Siempre fue un periodista bien informado. Investigaba y era fiel a los principios de la comunicación, como garantía de la credibilidad que debe tener la información.

Hugo Cárdenas Vega, en La Palabra

Como personaje de su entrevista, el programa La Palabra, de la parrilla del canal ATN, tendrá al directivo de Fecode, Hugo Cárdenas Vega.

El programa se transmite sábado y domingo (19 y 20 de octubre) en el horario de 8:00 A 8:30 de la noche.

Cárdenas Vega es educador en Norte de Santander y ha hecho parte de la cúpula de Fecode durante varios años, siempre asumiendo la defensa e los derechos de los docentes. Su carrera de educador es de treinta años.

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