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Asointermedias pide al Gobierno nacional ser parte de los bloques de seguridad tras atentado terrorista en Los Patios
El gremio pidió al presidente Abelardo de la Espriella priorizar algunos municipios de Norte de Santander tras explosión de carro bomba.
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) rechazó el atentado registrado en la noche de ayer, lunes 31 de agosto en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. A través de un comunicado de prensa, la entidad manifestó su solidaridad con las familias afectadas, la Fuerza Pública y la comunidad de esta zona del área metropolitana de Cúcuta.

Por otro lado, la asociación reafirmó su respaldo al alcalde Alexi Valencia Lizcano y a su equipo de gobierno, "en este momento difícil, las ciudades intermedias de Colombia se unen en un mensaje de solidaridad, fortaleza y defensa de la vida", bajo la premisa de que "Los Patios no está solo", enfatizó en su comunicado.

Lea aquí: Agosto, un mes crítico para la Policía en Norte de Santander: estos fueron los atentados

Propuesta para integrar las ciudades intermedias en los bloques de seguridad

Asointermedias destacó como muy acertada la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella de conformar bloques de seguridad en el país.

Por su parte el director ejecutivo de la asociación, Santiago Ospina, pide que estén incluidas dentro de esta red de ciudades intermedias, dentro las mismas, Ocaña, Villa del Rosario y Los Patios, que se encuentran incluidas en esta categoría por la asociación en Norte de Santander, con el fin de fortalecer la seguridad y la gestión territorial.

El gremio puso a disposición del Gobierno nacional su capacidad y experiencia institucional para articular esfuerzos entre municipios vecinos y reforzar la presencia de las autoridades en los territorios.

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