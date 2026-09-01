Asointermedias pide al Gobierno nacional ser parte de los bloques de seguridad tras atentado terrorista en Los Patios

Lea aquí: Agosto, un mes crítico para la Policía en Norte de Santander: estos fueron los atentados

Propuesta para integrar las ciudades intermedias en los bloques de seguridad

Asointermedias destacó como muy acertada la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella de conformar bloques de seguridad en el país.

Por su parte el director ejecutivo de la asociación, Santiago Ospina, pide que estén incluidas dentro de esta red de ciudades intermedias, dentro las mismas, Ocaña, Villa del Rosario y Los Patios, que se encuentran incluidas en esta categoría por la asociación en Norte de Santander, con el fin de fortalecer la seguridad y la gestión territorial.

El gremio puso a disposición del Gobierno nacional su capacidad y experiencia institucional para articular esfuerzos entre municipios vecinos y reforzar la presencia de las autoridades en los territorios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.