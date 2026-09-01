Antes del atentado en Los Patios, la Defensoría había advertido sobre el riesgo en el área metropolitana de Cúcuta

Al Eln le fue atribuido el atentado que dejó anoche una persona muerta y once heridas en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta.



El carro bomba, que explotó después de las 11 de la noche, provocó además graves daños en la estación de Policía del municipio, al frente del cual fue instalado.



La Defensoría del Pueblo había alertado ya sobre la difícil situación de seguridad que se vive tanto en la ciudad de Cúcuta como en los municipios de Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios.



En una alerta temprana fechada el pasado 8 de agosto la entidad expuso la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona rural de San José de Cúcuta y el municipio de Puerto Santander. Concretamente con el Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez y en las zonas rurales de San José de Cúcuta y Puerto Santander.



A esa ciudad también habrían llegado integrantes del Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc.

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"Resulta fundamental hacer referencia a la confrontación entre el Eln y el Frente 33, en la región del Catatumbo, iniciada desde el 16 de enero de 2025, en la medida en que este hecho configura un nodo articulador con la evolución del escenario de riesgo en la ciudad de San José de Cúcuta. Se ha evidenciado que dicha confrontación tuvo un efecto de expansión hacia la ciudad de San José de Cúcuta, lo cual ha generado hechos de violencia relacionados con este escenario de riesgo", indica la entidad.



La Defensoría alertó también sobre escenarios de criminalidad organizada en los municipios de San José de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios; y el tercero, a la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)1 en San José de Cúcuta y Villa del Rosario.



Ante el nuevo atentado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que este 1 de septiembre viajará al departamento para dirigir un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, en el que se espera revisen las alertas tempranas que existen. “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. “Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, sostuvo el mandatario.

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