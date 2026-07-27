Condenan a cinco militares por torturar y matar a un campesino en Antioquia

Un campesino de 27 años, con discapacidad cognitiva, fue retenido durante varias horas en una base militar de Frontino, Antioquia, y sometido a una serie de agresiones que terminaron causándole la muerte. Por estos hechos, cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados a más de 20 años de prisión.

La Fiscalía General de la Nación informó este domingo 26 de julio, que el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo judicial por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada agravados.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Antioquia, los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025, cuando la víctima fue llevada hasta las instalaciones militares bajo la sospecha de que tendría vínculos con un grupo armado ilegal.

En la base, de acuerdo con las pruebas recopiladas por las autoridades, el hombre habría sido sometido a actos de tortura durante cerca de cinco horas. La Fiscalía señaló que fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol, además de sufrir agresiones que incluyeron asfixia y sofocamiento.

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“Las labores de investigación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que el campesino murió dentro de un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo habría sido envuelto en una hamaca, trasladado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro”, indicó el informe del ente acusador.

Tres semanas después, el cuerpo fue recuperado por las autoridades y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que determinó que la muerte estuvo relacionada con los actos de tortura a los que fue sometida la víctima.

Tras avalar el acuerdo judicial, un juez de conocimiento condenó a los cinco militares a una pena de 20 años y dos meses de prisión. Por estos mismos hechos, el teniente Leider Ortiz Ortiz, quien era comandante de la base militar, ya había sido condenado a 20 años y tres meses de cárcel mediante otro preacuerdo.

En el mismo proceso también fueron acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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