Envían a la cárcel a tres docentes acusados de abusar a siete menores

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres docentes acusados de vulnerar la libertad, integridad y formación sexual de siete menores de edad. Las autoridades confirmaron que los procesados habrían aprovechado la posición de poder y autoridad que ejercían sobre sus estudiantes para cometer las agresiones en distintas regiones del país.

Casos en Cesar, Bogotá y Meta

El primer hecho investigado ocurrió en El Paso (Cesar), donde José Nolberto Muñoz Villazón fue procesado por hechos registrados entre febrero y marzo de 2026, tras presuntamente acosar en múltiples ocasiones a una alumna de 14 años.

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Por otra parte, en Bogotá, Hugo Horacio Poveda Lotero fue judicializado por someter presuntamente a un estudiante a continuas agresiones sexuales entre 2019 y 2020. Un tercer caso se reportó en Villavicencio (Meta), donde Jimmy Cárdenas Machado es señalado de ejecutar conductas de naturaleza sexual contra cinco estudiantes menores de 14 años, entre 2023 y marzo de 2026.

Medida de aseguramiento en centro carcelario

Ante la gravedad de las denuncias, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes (UENNA) imputaron a los procesados, según sus responsabilidades individuales, delitos que incluyen acceso carnal violento agravado, acto sexual violento agravado, acoso sexual, actos sexuales con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial.

A pesar de la contundencia del material probatorio presentado en las audiencias, ninguno de los tres investigados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.

Sin embargo, atendiendo la solicitud de la Fiscalía y dada la peligrosidad de los hechos, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario para todos los implicados mientras avanza el proceso penal en su contra.

Tomado de El Universal.

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