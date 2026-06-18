Envían a prisión a presunto implicado en el asesinato del periodista Gustavo Chicangana

Campo Elías Castañeda Valencia, alias Morocho, y quien haría parte del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc, fue enviado a prisión por el homicidio del periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa.



El crimen ocurrió el 5 de julio de 2025, en San José del Guaviare (Guaviare). Ese día, alias Morocho habría contactado a las personas que ejecutaron el atentado.

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Asimismo, es señalado de planear, dirigir y coordinar las vigilancias y seguimientos previos a la víctima, y alertar el momento en el que debían dispararle, exactamente cuando salió de la casa sin esquema de protección.



La Fiscalía lo imputó por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.



Está es la cuarta persona capturada por este caso.

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