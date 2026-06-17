Gabriel Ortiz, el empresario asesinado por sicarios en Itagüí

El hombre que fue asesinado este fin de semana en inmediaciones del Parque del Artista, en Itagüí, era un querido empresario cafetero del Oriente y el Suroeste antioqueño.



Según informaron las autoridades, la víctima fue identificada como Gabriel Jaime Ortiz Londoño, quien era líder de la marca de café Kapeira, con sede en municipios como Ciudad Bolívar, La Ceja y Medellín.



A través de las redes sociales, Ortiz Londoño se había ganado el aprecio de muchos amantes del café por enseñar cómo era el proceso de producción y ayudar a otras personas a emprender.

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En una publicación en su cuenta de Instagram, la marca Kapeira lamentó el fallecimiento de Gabriel.



“Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero tu amor, tu ejemplo y tu bondad vivirán para siempre en nuestros corazones”, escribió la marca.



“Lamento mucho la pérdida para la comunidad cejeña, para la caficultura colombiana, para todos y cada uno a quienes nos apasiona el café. Maestro, los mejores cafés los tomarán ahora en el cielo, vuela alto”, expresó una persona en señal de solidaridad.



“¡Qué triste noticia ! Eras único, te admiraba porque para ti todo era posible, todo se podía. Eras comprometido en todo lo que hacías”, dijo otra.

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El fallecimiento de Ortiz se produjo en medio de una racha de homicidios ocurrida el pasado puente festivo en Itagüí.



De acuerdo con los reportes judiciales, el empresario transitaba por una de las vías del municipio de Itagüí en un carro Renault Sandero de color gris, cuando fue interceptado por hombres armados.



Según narraron testigos a la Policía, cuando el vehículo transitaba por la glorieta del Parque del Artista, dos sujetos que se movilizaban en una moto verde se acercaron, desenfundaron un arma de fuego y dispararon varias veces contra él.



En varias imágenes tomadas por transeúntes, puede apreciarse los múltiples impactos de bala que los atacantes dejaron en la ventanilla del conductor.



Tras perpetrar el atentado, y antes de la llegada de la Policía, los sicarios huyeron del sitio.

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El homicidio generó consternación en el municipio, sobre todo por ocurrir en una zona central en la que transitan numerosos vehículos que van hacia Envigado, San Antonio de Prado y otros sectores de Itagüí.



Para inspeccionar la escena del crimen, las autoridades cerraron durante varios minutos esa intersección vial y advirtieron tener abierta una investigación para dar con los responsables.



Durante el pasado puente festivo, en Itagüí también ocurrió otro homicidio en inmediaciones del sector del Centro de la Moda y otro en el sector Robles del Sur.

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