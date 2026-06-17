Operación contra las disidencias deja cinco guerrilleros muertos

Cinco presuntos guerrilleros pertenecientes a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc murieron en una operación militar llevada a cabo en el sector de La Gallera, zona rural de El Tambo, Cauca.



Los guerrilleros muertos harían parte de una comisión armada que instaló meses antes varios artefactos explosivos en el sector de El Túnel, en Cajiíbio, Cauca, donde 20 personas fueron asesinadas y 45 más resultaron heridas.

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Esa comisión también sería la responsable del desplazamiento forzado de cientos de personas en esa zona del país y del reclutamiento de menores de edad. Su accionar delictivo incluía el hurto de camionetas y maquinaria amarilla de las obras de ampliación de la vía Panamericana, elementos que eran usados posteriormente en atentados terroristas.



Las autoridades también los señalan de varios ataques con drones en zonas rurales de los municipios de Jamundí, Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y Suárez, Cauca. En uno de estos hechos, ocho personas, incluidos siete menores de edad, resultaron heridos.



Durante la operación también fueron incautados ocho fusiles, una ametralladora, municiones y material de guerra. Las operaciones en la zona continúan.

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