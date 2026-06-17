La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Sucesos
11
/judicial
Judicial
Sucesos
44624
Sucesos
Operación contra las disidencias deja cinco guerrilleros muertos
Estas personas harían parte de una comisión armada que instaló meses antes varios artefactos explosivos en el sector de El Túnel.
Authored by
crojas
Operación contra las disidencias deja cinco guerrilleros muertos
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 17 de Junio de 2026

Cinco presuntos guerrilleros pertenecientes a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc murieron en una operación militar llevada a cabo en el sector de La Gallera, zona rural de El Tambo, Cauca.

Los guerrilleros muertos harían parte de una comisión armada que instaló meses antes varios artefactos explosivos en el sector de El Túnel, en Cajiíbio, Cauca, donde 20 personas fueron asesinadas y 45 más resultaron heridas.

Lea: Faltan una mujer y alias Cocoy: el rumbo de la investigación por el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta

Esa comisión también sería la responsable del desplazamiento forzado de cientos de personas en esa zona del país y del reclutamiento de menores de edad. Su accionar delictivo incluía el hurto de camionetas y maquinaria amarilla de las obras de ampliación de la vía Panamericana, elementos que eran usados posteriormente en atentados terroristas.

Las autoridades también los señalan de varios ataques con drones en zonas rurales de los municipios de Jamundí, Valle del Cauca, y Morales, Buenos Aires y Suárez, Cauca. En uno de estos hechos, ocho personas, incluidos siete menores de edad, resultaron heridos.

Durante la operación también fueron incautados ocho fusiles, una ametralladora, municiones y material de guerra. Las operaciones en la zona continúan.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Selección Colombia, 2026.
Selección Colombia, 2026.
¡Unidos por una ilusión! Colombia inicia su sueño mundialista ante Uzbekistán
Gustavo Contreras Sabogal
Juan Gabriel Valles de Las Vegas
Juan Gabriel Valles de Las Vegas
¿Asesinado por equivocación? Confusa riña en Los Patios dejó un muerto y un capturado
La Opinión
Perros - El Zulia
Perros - El Zulia
Comunidad exige justicia mientras se investiga el caso de 15 perros muertos en El Zulia
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla