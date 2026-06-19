A prisión alias Víctor Chalá, señalado de liderar grupo que asesinó al periodista Mateo Pérez Rueda

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Víctor Chalá, presunto cabecilla de una estructura armada de las disidencias de las Farc. Las autoridades lo señalan de liderar el grupo responsable de la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en Briceño (Antioquia).

Chalá fue imputado por la Fiscalía junto con otros cinco hombres identificados como Luis Felipe Morales Cataño, César Augusto Lara Alvarado, Óscar Javier Antolínez, Diego Alejandro Bernal Hernández y Wilfredo Hernández Botina, alias 'El Indio', quienes fueron capturados por la Policía en el peaje de Flandes (Tolima).

Al momento de la captura les fueron halladas cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, siete teléfonos celulares y 33 millones de pesos en efectivo.

Según la Fiscalía, dos de los acompañantes de Chalá Torrejano estaban vinculados laboralmente a una empresa de vigilancia privada, pero no tenían autorización para portar armas de fuego ni contaban con un contrato de prestación de servicios con el procesado.

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"Al parecer, por cuenta propia le brindaban seguridad y garantizaban su desplazamiento entre Antioquia y Caquetá", indicó la entidad.

Alias Víctor Chalá hizo parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc, con injerencia en Huila, y estaría implicado en el cobro de extorsiones a comerciantes y habitantes de Neiva, Villavieja, Baraya, Tello, Fortalecillas y Aipe.

La Fiscalía imputó a todos los procesados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. A Chalá y Hernández también les fue imputado el delito de concierto para delinquir agravado.

Pese a los señalamientos de las autoridades sobre su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, la Fiscalía no hizo referencia a ese caso en el comunicado en el que informó sobre las imputaciones.

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