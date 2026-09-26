Tres capturados por red que enviaba cocaína oculta en buques desde Santa Marta a Estados Unidos

Tres hombres requeridos por autoridades judiciales de Estados Unidos fueron capturados en Colombia con fines de extradición por su presunta participación en una red dedicada al envío de cargamentos de cocaína desde Santa Marta hacia República Dominicana y posteriormente a territorio estadounidense.

Los capturados fueron identificados como César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción, quienes son solicitados por autoridades del Distrito Este de Texas.

La investigación, adelantada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, señala que los tres hombres habrían tenido funciones diferentes dentro de la operación para sacar los cargamentos del país.

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De acuerdo con el expediente, Hernández Mozo sería quien coordinaba con una estructura armada ilegal la salida de los estupefacientes desde Colombia. La Fiscalía sostiene que este hombre habría mantenido los contactos necesarios para facilitar el movimiento de la droga hacia el puerto marítimo de Santa Marta.

Por su parte, Hernández Dimas habría participado directamente en la contaminación de las embarcaciones que posteriormente salían del puerto. Para ocultar los cargamentos, presuntamente utilizaban modalidades conocidas como ‘micos’ y caletas ubicadas en los cuartos de máquinas de los buques.

El tercer capturado, Herrera de la Asunción, tendría a su cargo una función logística dentro de la operación. Según la investigación, sería el encargado de coordinar el transporte de la droga hasta el puerto de Santa Marta, donde posteriormente era ocultada en las embarcaciones.

Los cargamentos, de acuerdo con la información recopilada por las autoridades, eran enviados en buques con destino a República Dominicana, desde donde posteriormente continuarían su recorrido hacia Estados Unidos.

Otro elemento que aparece en la investigación es el supuesto vínculo de los tres hombres con el Frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura armada ilegal con presencia en la región.

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Las órdenes de captura con fines de extradición fueron materializadas por la Fiscalía en coordinación con unidades de la Sijín y de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“Los tres hombres quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, dependencia que continuará con los trámites correspondientes ante las solicitudes de extradición formuladas por las autoridades estadounidenses”, indicó el comunicado oficial del ente acusador.

Ahora será el proceso de extradición el que determine los pasos siguientes frente a los requerimientos judiciales emitidos desde el Distrito Este de Texas.