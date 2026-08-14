Alcaldes del país se unen como padrinos para apoyar a municipios afectados por el terremoto

Este viernes, 14 de agosto, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) confirmó que puso en marcha un plan padrino para que alcaldes de diferentes regiones del país apoyen a los municipios más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, 10 de agosto.

La iniciativa busca contribuir a la atención de las víctimas y a la recuperación de las zonas afectadas mediante una red de solidaridad entre municipios.

¿Cómo funcionará el plan padrino impulsado por Fedemunicipios?

De acuerdo con la organización, los alcaldes que se sumen como padrinos deberán identificar y escoger un municipio al que brindarán apoyo, de acuerdo con sus principales necesidades.

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Las ayudas serán recolectadas entre habitantes, empresas, organizaciones y otros actores de cada municipio y podrán incluir medicamentos, alimentos no perecederos, carpas, cobijas, colchonetas, almohadas, kits de aseo, plantas eléctricas y otros elementos de primera necesidad.

En el caso de las donaciones económicas, estas serán canalizadas a través del Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para apoyar la atención de la emergencia.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un total de 426 municipios reportaron algún tipo de afectación, cifra que representa el 38 % de los 1.103 municipios que tiene Colombia. Entre las zonas con mayor número de fallecidos y heridos se encuentran Cali, en Valle del Cauca; Pereira, en Risaralda; y municipios de Chocó.

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