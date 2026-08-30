Alerta por actividad sísmica en el Volcán Puracé

El Servicio Geológico Colombiano informó de un ‘enjambre’ de temblores en Volcán Puracé, lo que ha generado el fracturamiento de roca, lo que ha generado una alerta en la cadena volcánica Los Coconucos.

Así, habitantes de varios municipios del departamento del Cauca, a través de sus redes sociales aseguraron haber sentido los temblores en las últimas horas. El temor se ha apoderado de los pobladores de los municipios cercanos al volcán, incluso entre los habitantes de la ciudad de Popayán, donde se asegura que varios de dichos temblores se sintieron.

Por todo esto, se han activado los protocolos de seguimiento de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo en el suroccidente del país.

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Hasta el momento, las estaciones de monitoreo han detectado más de 58 eventos sísmicos localizados principalmente a 11 kilómetros al nororiente del cráter principal, con una profundidad promedio de 9 kilómetros.

Sin embargo, las autoridades han asegurado que peses a los eventos sísmicos, hasta el momento no se han detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico.

El Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a la calma, mante3nerse informado a través de las fuentes oficiales para evitar que los rumores se propaguen.

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