Corte Constitucional ordena garantizar agua potable a niños wayuu en La Guajira

La Corte Constitucional fijó un plazo de tres meses al Ministerio de Vivienda para demostrar que, al menos, el 66% de las niñas y niños Wayuu identificados en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia cuentan efectivamente con agua potable.



Lo anterior, luego de comprobar que persisten fallas en el acceso al agua potable para esta población, por lo que calificó como bajo el cumplimiento de las órdenes impartidas a las autoridades y remitió el caso a la Procuraduría y la Fiscalía.



Para el cumplimiento, la sala ordenó que se deberá informar cuántos niños y niñas reciben un mínimo de 20 litros diarios, la fuente de suministro, la calidad del líquido y qué porcentaje se encuentra a menos de dos horas de la fuente de agua más cercana.



La Corte mantuvo precisamente el estándar mínimo de 20 litros de agua por persona al día y rechazó una solicitud del Ministerio de Vivienda que buscaba reducirlo a 5,3 litros en aquellos lugares donde no fuera posible alcanzar la cantidad fijada.



El tribunal consideró que disminuir ese mínimo implicaría reducir la protección del derecho fundamental al agua de la niñez Wayuu.



La Sala encontró que, pese a las acciones reportadas por las autoridades, no existen datos suficientes para establecer que la totalidad de la población infantil protegida tenga garantizado ese derecho.

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De hecho, al revisar la información entregada, constató que para el tercer informe solo se pudo verificar que el 22,7% de la población infantil conocida recibía más de 20 litros diarios, cuando para esa etapa debía acreditarse una cobertura del 100%.



Uno de los principales problemas identificados es que todavía no se conoce con certeza cuántas niñas y niños Wayuu deben ser atendidos.



Por esa razón, los alcaldes de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia tendrán 15 días para entregar la caracterización completa de la población infantil Wayuu de sus territorios, diferenciando las zonas urbanas y rurales, así como el avance de la cobertura de agua potable.



El tribunal también advirtió problemas relacionados con las fuentes de abastecimiento. Según la información examinada, Manaure fue el único municipio que rehabilitó fuentes de agua con tratamiento, mientras que Maicao y Uribia realizaron rehabilitaciones sin tratamiento, y Riohacha no rehabilitó ninguna fuente dentro de esos compromisos.



La decisión también ordena determinar si existe relación entre la actividad minera y la escasez de agua potable de las comunidades Wayuu, pues la Corte encontró que el proyecto registraba un avance del 51,5% al 31 de enero de 2026 y cuestionó las demoras de Corpoguajira.



Por ello, fijó el 24 de agosto de 2026 para acreditar su finalización técnica y el 26 de octubre para entregar los resultados.

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