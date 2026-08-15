Damnificados por el terremoto recibirán subsidios de arriendo desde la próxima semana: Minvivienda

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, dio a conocer las estrategias que implementará la cartera para la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto del lunes. Beltrán confirmó que la respuesta vendrá a manera de subsidios, los cuales espera se inicien a implementar desde la próxima semana.

La respuesta ante la emergencia se centrará en el alivio de las necesidades inmediatas de los damnificados del sismo, con un subsidio de arriendo para quienes tuvieron que desalojar sus viviendas y un subsidio de alivio para el pago de los servicios públicos.

Estas dos ayudas, según explicó Beltrán, hacen parte de la primera fase del plan de reconstrucción del país y se espera que inicien la próxima semana, con una articulación entre la Ungrd y los gobiernos locales.

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“Nuestra meta es que la próxima semana arranquemos con los subsidios de arriendo de acuerdo a la caracterización que está haciendo la Ungrd. Esa plata se le entregará a los entes territoriales”, aseguró el ministro de Vivienda en la FM.

En una segunda etapa, los esfuerzos se concentrarán en la reparación y reconstrucción de las viviendas, a través de subsidios para el mejoramiento y construcción de vivienda nueva. De acuerdo con el ministro, esta fase iniciaría en los próximos cuatro meses.

Presupuesto para reconstruir

Sobre los recursos para la reconstrucción de las viviendas en los cinco departamentos más afectados, Beltrán insistió en que la cartera no cuenta por sí misma con el presupuesto para solventar las necesidades de vivienda de los colombianos afectados por el sismo.

“El Ministerio de Vivienda solo tiene disponibles cerca de $40.000 millones para inversión, que es insuficiente para el reto tan grande que tenemos en torno a subsidios de vivienda o subsidios de mejoramiento de vivienda”, aseguró.

Por esta razón, el gobierno ha hecho un llamado a las administraciones territoriales, la cooperación internacional y el sector privado para unirse al plan de reconstrucción de las zonas afectadas.

En esta articulación, el sector privado ha cobrado un papel relevante, pues, en palabras del ministro, los empresarios se han comprometido con la reconstrucción en tres frentes: el préstamo de maquinaria amarilla para el levantamiento de escombros, un banco de materiales para entregar a los entes territoriales y resolver temas menores, y un fondo para la entrega de subsidios de mejoramiento y vivienda nueva.

Cómo acceder a las ayudas

Para lograr el acceso a los subsidios, Jaime Andrés Beltrán aseguró que el enlace con los damnificados serán los entes territoriales, alcaldías y gobernaciones, los cuales se encargarán de recibir los reportes de daños en viviendas, realizar la caracterización de las mismas y posteriormente entregar los subsidios.

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“En esta primera etapa, cuando nos referimos a subsidios de arriendo y a alivios para servicios públicos, lo vamos a hacer por medio de los entes territoriales. Alcaldías y gobernaciones, uno, están haciendo la caracterización, y dos, están habilitando su sitio web para que las personas puedan beneficiarse del subsidio”, anotó el ministro.

Así mismo, aseguró que desde la cartera preparan una normativa para garantizar que nadie pueda aprovecharse de la situación con el aumento desproporcional de los cánones de arrendamiento.

Tomado de La República

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