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De la Espriella habló con Netanyahu y anunció “un nuevo tiempo” entre Colombia e Israel
El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien agradeció la ayuda humanitaria y el envío de rescatistas tras el terremoto en Colombia.
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dsifontes
ABELARDO E ISRAEL
La opinión
La Opinión
Sábado, 15 de Agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este sábado que sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en medio de la emergencia que enfrenta el país tras el terremoto de magnitud 7,4.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario calificó el encuentro como una conversación “muy cálida y enriquecedora” y agradeció al Gobierno de Israel por la ayuda humanitaria que ha enviado a Colombia tras la tragedia.

De la Espriella también destacó el apoyo de los rescatistas israelíes que llegaron al país para contribuir a las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas por el terremoto.

Lea aquí: Terremoto impacta a 269.786 empresas y 1,4 millones de empleos en cinco regiones

“Le agradecí profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles”, escribió el presidente.

El mandatario señaló además que este episodio representa un nuevo momento en las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, basado, según sus palabras, en la amistad, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo.

“¡Colombia e Israel, siempre amigos y aliados!”, concluyó De la Espriella en su mensaje, acompañado de la frase “¡Firme por la Patria!”.

El pronunciamiento se conoce mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto, que ha dejado cientos de personas fallecidas, miles de heridos y una amplia afectación en diferentes regiones del país.

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