Murió Daniela Largo, joven rescatada tras pasar 36 horas bajo los escombros de un hotel en Pereira por el terremoto

Daniela Andrea Largo Sánchez, la abogada de 32 años cuyo rescate conmocionó al país tras permanecer más de 36 horas sepultada bajo los escombros del hotel donde se hospedaba, murió este sábado 15 de agosto a causa de la falla progresiva de sus órganos vitales.

La mujer se había convertido en un símbolo de resistencia tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas durante el atrapamiento terminó por comprometer irreversiblemente su organismo, tras tres días de batalla médica en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Puede leer: Ministerio de Hacienda tiene nueve días para presentar nuevamente el Presupuesto General de 2027

Los reportes médicos detallaron un estado de extrema gravedad desde el momento en que fue extraída de la estructura colapsada. El atrapamiento prolongado provocó la compresión de una de sus extremidades, interrumpiendo el flujo sanguíneo y desencadenando complicaciones en cadena.

La sangre retenida, al volver a circular tras el rescate, ocasionó severas afectaciones en su cerebro, corazón, riñones e hígado. Además, la funcionalidad de su masa cerebral se redujo a un 20%, situación que la mantuvo sedada e inconsciente en la UCI.

Su padre, Julio César Largo, había contado que los médicos mantenían un pronóstico reservado y que las posibilidades de recuperación eran muy reducidas debido a la gravedad de las lesiones. Daniela permaneció inconsciente y bajo sedación durante su estancia en la UCI.

La noticia de su fallecimiento representa un nuevo golpe para sus familiares, quienes habían mantenido la esperanza de que lograra recuperarse después de sobrevivir durante más de un día y medio atrapada bajo la estructura.

El caso de Daniela Largo había generado especial atención durante la emergencia, pues su rescate fue considerado uno de los momentos de esperanza entre las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto que sacudió varias regiones del país.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .