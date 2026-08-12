Expopet abre sus puertas en Bogotá: los peludos son protagonistas

Según el DANE, en 2025 el 67% de los hogares de Colombia, es decir, dos de cada tres, convive con al menos una mascota, por lo que los eventos, servicios y eventos dirigidos a ellos, continúan en aumento.

De ahí la importancia de Expopet, que abre sus puertas este jueves y se extenderá hasta el 17 de agosto en Corferias, Bogotá, siendo la feria creada para las familias interespecie, que reunirá más de 200 expositores en muestra comercial, agenda académica, espacios de networking, actividades para familias y actividades para profesionales, de esta manera los visitantes accederán a experiencias en torno al bienestar y la felicidad de todos los miembros del hogar.

Un espacio pensado para que familias, profesionales, distribuidores y comerciantes, encuentren todo para los 'peluditos'.

Expopet ha diseñado una agenda robusta en la que los protagonistas vivirán un sinfín de experiencias junto a sus familias, como zonas de adopción y actividades para participar con las los peludos, entre ellas Canisalto, que en esta versión premiará el mejor salto al agua el último día de feria; la Escuela de la Felicidad, demostraciones, concursos, campeonatos profesionales y muchas jornadas lúdicas para toda la familia.

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Los visitantes a esta versión accederán a espacios como la Copa Internacional Felina, exposición canina, canicross, copa de agility, la granja de Expopet, mi criollo más bello, Aquascaping Bogotá, entre otros escenarios pensados en la comodidad y el bienestar de los participantes.

De manera complementaria, habrá una agenda académica dirigida al sector profesional que visita Expopet, conformada por charlas, capacitaciones y el primer Simposio PetIndustry Expopet.

“En Expopet pensamos en una feria que fluya como un ecosistema que genere bienestar para las familias. De esta manera, continuamos posicionándonos como el principal evento de referencia en Bogotá para los amantes de los peludos, los profesionales del sector y las empresas, destacando nuestro rol como impulsores del bienestar animal”, así lo manifestó Carlos Ruíz, jefe de proyecto Corferias.

Expopet toma protagonismo al responder al impacto que han adquirido los animales de compañía en Colombia. Dos de cada tres familias, conviven con al menos un peludo —gato, perro u otra especie—, lo que representa un aumento del 19 % frente a 2020, cuando apenas el 48 % de los hogares contaba con una un peludito como miembro de la familia, consolidándose como un hito clave de crecimiento para el sector.

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En esta misma línea, Euromonitor confirmó en un estudio que el gasto en productos y servicios para los peludos en Colombia alcanzará los 6,1 billones de pesos para 2026, impulsado principalmente por alimentación, salud y accesorios, tres de los rubros clave para la feria.

Este concepto se fortalece a partir del impacto real: según el DANE, los productos y servicios para los peludos han registrado un incremento superior al 15% en los últimos dos años, especialmente en alimentos concentrados, atención veterinaria y accesorios.

Por otro lado, según Market Data Forecast, Colombia se ubica en el cuarto lugar en Latinoamérica como líder en consumo de productos y servicios para los peludos. Además, en la región se anticipa que el mercado de alimentos para los peludos alcance los USD 11,69 mil millones en 2026 y los USD 20,4 mil millones en 2034, con un crecimiento del 7,11 % en ocho años.

Como en otras versiones, un componente clave será el espacio de adopciones, donde el Idpyba y diversas fundaciones se unirán para dar a conocer perros y gatos que buscan una familia. Este proceso se realiza bajo altos estándares de selección de los hogares postulantes, permitiendo que muchos animales salgan de Expopet con un núcleo cargado de amor y bienestar, bajo el concepto de tenencia responsable.

Esto cobra especial relevancia en un país donde alrededor de un millón de animales se encuentran en condición de calle, producto de la irresponsabilidad humana. Organizaciones animalistas advierten que hasta el 40 % de los perros y gatos regalados en Navidad terminan en las calles entre enero y febrero, un patrón que se repite año tras año y que en 2025 se agravó con el aumento de reportes por maltrato y abandono registrados en líneas de atención e instituciones.

Como último aspecto relevante de la feria, el jefe de proyecto recalcó que, “los asistentes deberán presentar el carné de vacunación de sus peludos y que aquellos perros de manejo especial deberán cumplir con las condiciones que exige la ley, como el uso de bozal. Asimismo, las los peludos deberán estar debidamente identificadas, portar pechera y permanecer acompañadas en todo momento, teniendo en cuenta que no se permite que estén sueltas dentro de la feria”.

Para disfrutar

Durante estos cinco días, los visitantes podrán recorrer una amplia muestra comercial, conocer nuevas alternativas de cuidado y bienestar, y vivir una experiencia pensada para disfrutar junto a los animales a su cuidado.

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“En esta edición de Expopet Colombia queremos invitar a las familias interespecie a planear su visita con anticipación, revisar la programación, identificar las actividades en las que desean participar y venir con los implementos necesarios para que tanto ellas como los animales de compañía a su cuidado disfruten un recorrido cómodo y agradable. La idea es que cada visita se viva con tranquilidad, bienestar y preparación, para aprovechar al máximo todo lo que la feria tiene para ofrecer”, señaló Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet en Corferias.

Para vivir una experiencia cómoda y agradable durante la feria, se recomienda planear la visita con anticipación y tener en cuenta algunos aspectos que pueden favorecer el bienestar de los animales de compañía y de quienes los acompañan. La propia página oficial de Expopet recuerda llevar el carné de vacunas de la mascota.

Entre las recomendaciones principales, se sugiere llevar agua para acompañar su hidratación durante el recorrido, tener a la mano snacks o premios si se considera que pueden aportar a una experiencia tranquila, asistir con correa, pechera o arnés para facilitar la movilidad dentro del recinto, portar bolsas para recoger residuos y procurar que el animal de compañía esté debidamente identificado durante toda la visita.

En el caso de perros de manejo especial, será importante cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, como el uso de los implementos requeridos para su adecuado acompañamiento. La Alcaldía de Bogotá usa precisamente la categoría “perros de manejo especial” en su información oficial sobre registro y requisitos.

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