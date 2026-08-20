Gobierno decreta Emergencia Económica para atender daños del terremoto

El Gobierno decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el terremoto del pasado 10 de agosto, con el objetivo de habilitar medidas extraordinarias para atender la emergencia y apoyar la recuperación de las zonas afectadas.

La declaratoria permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para responder a los daños ocasionados por el terremoto y evitar que sus efectos se extiendan. Estas decisiones deberán estar directamente relacionadas con la emergencia y buscar soluciones frente a las necesidades que enfrenta la población afectada.

Entre los frentes que podrán atenderse están la vivienda, infraestructura, servicios públicos, actividad económica y condiciones sociales de los territorios afectados. La decisión se sustenta en la magnitud de la emergencia y en la necesidad de contar con herramientas adicionales a las que normalmente tiene el Estado.

Las nuevas disposiciones tendrán que estar enfocadas exclusivamente en atender la crisis o impedir que sus consecuencias aumenten. De esta manera, la declaratoria abre la puerta a que el Gobierno adopte medidas especiales para acelerar la atención y recuperación de las zonas afectadas.

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Medidas para la recuperación

Con la declaratoria, el Gobierno podrá expedir decretos con fuerza de ley para tomar decisiones excepcionales frente a las consecuencias del terremoto. Las disposiciones deberán estar directamente relacionadas con la emergencia y tendrán como propósito atender la crisis y evitar que sus efectos se amplíen.

Las acciones podrán concentrarse en necesidades como vivienda, infraestructura, servicios públicos y reactivación económica, de acuerdo con las condiciones de cada territorio. El Ejecutivo también podrá dirigir las medidas a los municipios que hayan registrado afectaciones concretas, con base en la información de la Ungrd.

La amplitud de los daños sustenta la necesidad de estas herramientas. El decreto señala que la emergencia se extiende por 15 departamentos y 471 municipios, con afectaciones en viviendas, vías, puentes, acueductos, aeropuertos y diferentes edificaciones.

Tomado de La República