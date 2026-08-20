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Denuncian ruidosas rumbas nocturnas en negocios de Los Patios
La Alcaldía aseguró que no ha recibibido denuncias de la comunidad.
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juanmarcoantoniorp
Sector 11 de noviembre - Los Patios.
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Jueves, 20 de Agosto de 2026

Riñas, contaminación auditiva e invasión al espacio público están causando inconformidad ciudadana en diferentes sectores de Los Patios. De acuerdo con la comunidad, estos hechos se estarían presentando como consecuencia del comportamiento permisivo de algunos establecimientos comerciales dedicados al juego y la venta de bebidas embriagantes.

Fuentes que pidieron la  reserva, denunciaron que una de las situaciones más críticas se presenta en la calle 15 con novena de la zona residencial 11 de Noviembre. Según explicaron, en ese punto hay un local de tejo, pool y billar que genera diferentes problemas en las noches.

“Todas las noches, a excepción del lunes y martes, se observan riñas entre personas alcoholizadas. Además, estos sujetos acostumbran orinar los portones de las casas, patearlos y dejar sus vehículos parqueados frente a las viviendas”, manifestó una mujer, quien recalcó que también han notado la presencia de personas sospechosas allí.

De igual manera, la comunidad resaltó que se han escuchado disparos desde este lugar.  Agregaron que aunque la Policía ya había cerrado este establecimiento durante 10 días, el sitio volvió a abrir sus puertas reincidiendo en los mencionados hechos.

Santa Rosa de Lima - Los Patios

 

Santa Rosa de Lima también enfrenta problemas

Residentes de Los Patios manifestaron que diagonal al colegio Santa Rosa de Lima hay un establecimiento comercial denominado Cotejo que también estaría generando alteraciones a la tranquilidad ciudadana.

Según expresó uno de los habitantes, el problema más recurrente en este punto es la contaminación auditiva y el lanzamiento exagerado de pólvora durante las noches.

“Esto sucede principalmente los fines de semana, festivos y, ocasionalmente, entre semana. Además, en los dos últimos fines de semana se han escuchado disparos desde este lugar”, agregó.

Igualmente, un ciudadano manifestó que aunque en esta zona hay presencia policial, los uniformados no han actuado frente a estas situaciones.

Responde la Alcaldía

Alejandra Pestana, secretaria de Gobierno de Los Patios, explicó que las denuncias manifestadas no las tienen en la Alcaldía como una queja o petición de la comunidad. Por lo tanto, reiteró que hasta no tener un correo o documento que soporte esa información no pueden adelantar acciones al respecto.

“Invitamos a la ciudadanía y líderes comunitarios a establecer la queja por escrito y enviárnosla para con esos oficios tener una actuación”, expuso la funcionaria quien aseguró que con ese soporte pueden hacerle el traslado a la Policía para que apoyen el proceso y les den reportes.

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Uno de los dueños se pronuncia

José Luis Mora, dueño del Cotejo, explicó que con respecto al ruido no ha recibido quejas de ninguna persona.

“Además, puedo asegurar que no vive nadie alrededor. Quizás hay un condominio pasando la carretera, pero  en ocho meses ningún habitante ni la Policía me han pedido bajar el volumen. Si me hubieran dicho algo hubiera hecho el arreglo necesario, pero jamás he tenido ningún problema”, enfatizó.

En cuanto a los disparos que presuntamente se registraron el fin de semana, calificó esta situación como una mentira, al indicar que el negocio lleva un mes cerrado por remodelación y que todo estaba desmontado durante el fin de semana.

“Pese a la delincuencia que se vive en Los Patios, yo tengo un sitio de altura, con seguridad privada. La clientela que va allá no tiene absolutamente nada que ver con la gente del resto de sitios nocturnos del municipio”, destacó Mora.

Asimismo, señaló que en su local no dejan entrar hombres solos ni motos sospechosas.

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