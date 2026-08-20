Denuncian ruidosas rumbas nocturnas en negocios de Los Patios

Santa Rosa de Lima también enfrenta problemas

Residentes de Los Patios manifestaron que diagonal al colegio Santa Rosa de Lima hay un establecimiento comercial denominado Cotejo que también estaría generando alteraciones a la tranquilidad ciudadana.

Según expresó uno de los habitantes, el problema más recurrente en este punto es la contaminación auditiva y el lanzamiento exagerado de pólvora durante las noches.

“Esto sucede principalmente los fines de semana, festivos y, ocasionalmente, entre semana. Además, en los dos últimos fines de semana se han escuchado disparos desde este lugar”, agregó.

Igualmente, un ciudadano manifestó que aunque en esta zona hay presencia policial, los uniformados no han actuado frente a estas situaciones.

Responde la Alcaldía

Alejandra Pestana, secretaria de Gobierno de Los Patios, explicó que las denuncias manifestadas no las tienen en la Alcaldía como una queja o petición de la comunidad. Por lo tanto, reiteró que hasta no tener un correo o documento que soporte esa información no pueden adelantar acciones al respecto.

“Invitamos a la ciudadanía y líderes comunitarios a establecer la queja por escrito y enviárnosla para con esos oficios tener una actuación”, expuso la funcionaria quien aseguró que con ese soporte pueden hacerle el traslado a la Policía para que apoyen el proceso y les den reportes.

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Uno de los dueños se pronuncia

José Luis Mora, dueño del Cotejo, explicó que con respecto al ruido no ha recibido quejas de ninguna persona.

“Además, puedo asegurar que no vive nadie alrededor. Quizás hay un condominio pasando la carretera, pero en ocho meses ningún habitante ni la Policía me han pedido bajar el volumen. Si me hubieran dicho algo hubiera hecho el arreglo necesario, pero jamás he tenido ningún problema”, enfatizó.

En cuanto a los disparos que presuntamente se registraron el fin de semana, calificó esta situación como una mentira, al indicar que el negocio lleva un mes cerrado por remodelación y que todo estaba desmontado durante el fin de semana.

“Pese a la delincuencia que se vive en Los Patios, yo tengo un sitio de altura, con seguridad privada. La clientela que va allá no tiene absolutamente nada que ver con la gente del resto de sitios nocturnos del municipio”, destacó Mora.

Asimismo, señaló que en su local no dejan entrar hombres solos ni motos sospechosas.

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