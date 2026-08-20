Icfes aplaza las pruebas Saber Pro y Saber TyT 2026 por el terremoto en Colombia

Los estudiantes que tenían previsto presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT en septiembre tendrán que esperar varias semanas más. El Ministerio de Educación anunció la reprogramación de la jornada debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La evaluación, que estaba programada para el domingo 6 de septiembre de 2026, se realizará finalmente el domingo 18 de octubre, según informó la cartera de Educación.

La decisión cobija a las 180.929 personas inscritas y busca garantizar que los exámenes se desarrollen bajo condiciones de seguridad, equidad y con la infraestructura necesaria.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, las revisiones realizadas después del sismo permitieron establecer que algunas de las instituciones seleccionadas como sedes presentaron afectaciones que impiden utilizarlas para la jornada, debido a que no cumplen con los estándares requeridos.

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“Las nuevas citaciones estarán disponibles el viernes 2 de octubre de 2026. El 18 de octubre, al finalizar la jornada, el Icfes entregará en físico el certificado de presentación de la prueba. Este documento podrá ser presentado ante las instituciones de educación superior como constancia del cumplimiento del requisito, siempre que cada estudiante reúna las demás condiciones académicas establecidas por su institución”, señaló el Ministerio de Educación.

Asimismo, la entidad recordó la importancia de estas evaluaciones para los universitarios y estudiantes de programas tecnológicos.

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“Las pruebas Saber Pro y Saber TyT constituyen un requisito para la obtención del título en programas de educación superior y tecnológica. El Icfes continuará informando oportunamente sobre el desarrollo de este proceso y las medidas adoptadas para garantizar una aplicación segura y con plenas garantías para toda la comunidad educativa”, concluyó el Ministerio.

Tomado de El Universal

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