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Interpol reactiva circular roja contra alias Papá Pitufo
La medida permite la búsqueda y captura de Diego Marín Buitrago en 196 países mientras avanza el proceso para su extradición a Colombia.
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Colprensa
Colprensa
Jueves, 9 de Julio de 2026

Por solicitud de la Fiscalía de Colombia, la Interpol activó la circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias 'papá Pitufo', lo que permite su búsqueda en 196 países.

Buitrago ha logrado retrasar su extradición a Colombia, gracias a la presentación de recursos judiciales en Portugal, en donde fue capturado. Presentó un hábeas corpus, que le permitió recuperar su libertad, y luego una solicitud de asilo, que fue negada, pero que apeló.

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La reactivación de la circular roja, que fue el resultado de un estudio jurídico hecho por Interpol desde febrero de 2025, permite su captura en todos los países que hacen parte de la organización.

Alias ‘Papá Pitufo’ es requerido por la justicia colombiana en un proceso penal que lo vincula, presuntamente, como el jefe de una red transnacional de contrabando que operaba a través de empresas fachada y rutas ficticias de importación y que habría sobornado a funcionarios de diferentes entidades para facilitar su operación ilegal.

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