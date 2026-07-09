Mindefensa reconoce que De la Espriella será el presidente desde el 7 de agosto

A pesar de las manifestaciones que ha hecho el presidente, Gustavo Petro, acerca de que Abelardo de la Espriella no fue elegido legítimamente como presidente de la República, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó cualquier posibilidad de desconocer ese resultado por parte de la fuerza pública.



Durante una rendición de cuentas del sector defensa, a la pregunta de cuál era la posición de las Fuerzas Militares frente al resultado de las elecciones, Sánchez afirmó que ya las autoridades electorales se pronunciaron y determinaron que el presidente a partir del próximo 7 de agosto será Abelardo de la Espriella y esa será la decisión que harán respetar.

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"Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y es el doctor De la Espriella, y también es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el doctor Gustavo Petro", manifestó Sánchez.



Recordó el ministro que las Fuerzas Militares son un garante de la democracia y, por ende, su función es hacer respetar la decisión de los colombianos.



"Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas. Y eso confirma aun más que la fuerza pública, el sector defensa, es un garante de la democracia", manifestó.



En los últimos días, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de la red social X en la que afirmó que el presidente elegido por los colombianos no fue De la Espriella sino Iván Cepeda, lo cual De la Espriella calificó como un golpe de Estado y pidió a la fuerza pública no cumplir ninguna instrucción del mandatario que fuera contraria a la Constitución.

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