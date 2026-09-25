Nuevo presidente de Ecopetrol promete recuperar la empresa y fortalecer la soberanía energética

En un acto multitudinario, el presidente, Abelardo de la Espriella, presentó al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, quien fue elegido esta semana por la junta directiva de la empresa.



En la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, ciudad de la que es originario, Gutiérrez se comprometió a trabajar por la recuperación de la empresa, con el fin de garantizar la soberanía energética del país.



“No vengo aquí solo a asumir un cargo, vengo a comprometerme con cada familia colombiana que confía en que esta empresa siga siendo el motor de su futuro”, manifestó.

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Gutiérrez, que estudió Administración en la Universidad del Norte y se especializó en gerencia de Salud, fue gerente de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Se le ha criticado por no tener experiencia en materia de hidrocarburos.



Aseguró que representará orgulloso una nueva política pública, que encarna lo que el pueblo colombiano votó.



“Asumo el liderazgo de la empresa más importante de la República, en un momento de crisis, un punto de inflexión, donde no caben ni las medias tintas ni la vacilación”, manifestó.



Dijo que, así como el presidente De la Espriella ha acercado el gobierno a las regiones, él también dirigirá a Ecopetrol desde las regiones. Por eso, la empresa, como la Presidencia, tendrá una sede alterna en Barranquilla.