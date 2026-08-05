Petro aprobó bono de recreación para funcionarios de Procuraduría

A pocas horas de acabar su mandato como presidente, Gustavo Petro firmó un decreto que entregará beneficios económicos a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.



El documento tiene por nombre la creación de una "bonificación especial de recreación" para todos los funcionarios y empleados del ministerio público.



Se trata del decreto 0966 de 2026 del 4 de agosto del 2026, que también fue firmado por el ministro de Hacienda, Gérman Ávila; la ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque; y la directora de la Función Pública, Mariela del Socorro Barragan.



Según el resuelve del decreto, de ahora en adelante todos los funcionarios tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones.



Esta bonificación equivale a tres días de la asignación básica mensual que le corresponda al empleado en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero.

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Además, este se pagará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que se disfrute del descanso remunerado.



En otro de los apartados del decreto, señala el artículo 3 que "ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional establecido en el presente decreto", de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992.



Este decreto se conoce en medio de las tensiones con el gobierno entrante y sus denuncias de contratación express del gobierno Petro ad-portas de la salida de la Casa de Nariño.



A esto se suma la radicación del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 por 575,6 billones de pesos, el cual presenta un déficit presupuestal de 30,2 billones de pesos que debe manejar el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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