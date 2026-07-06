Petro insiste en denunciar fraude electoral y convoca a movilización el 20 de julio

El presidente Gustavo Petro publicó en las últimas horas un nuevo mensaje en su cuenta de X en el que volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones presidenciales y convocó a una movilización para el próximo 20 de julio en el sur de Bogotá.

En el mensaje, el mandatario aseguró que recibió "un pueblo lleno de hambre" cuando asumió la Presidencia y afirmó que dejará el país "con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien fútbol y sin trampas". También señaló que su gobierno realiza el empalme con "algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas", al insistir en que Abelardo de la Espriella "no ganó las elecciones en Colombia".

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Petro agregó que esa afirmación la hace como "el jefe del Estado", "a toda la humanidad", y aseguró que su propósito es convocar a la ciudadanía para que se reúna el 20 de julio y "gritar ¡independencia!".

Finalmente, el mandatario sostuvo, sin presentar pruebas en su publicación, que "el ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia", sino que, según él, estas "se hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE. UU., de los hermanos Bautista". Hasta el momento, el presidente no adjuntó evidencias que respalden esa afirmación en el mensaje publicado en X.

El pronunciamiento se conoció luego de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmara en una entrevista con El Colombiano que durante el proceso de empalme han encontrado una "destrucción institucional muy profunda".