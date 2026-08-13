Servidores del Mintrabajo trabajarán desde casa tras afectaciones por el terremoto en cinco departamentos

El trabajo remoto para los servidores de las Direcciones Territoriales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, así como de la Oficina Especial de Buenaventura, fue habilitado de manera temporal por parte del Ministerio del Trabajo, como medida preventiva tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto.



La decisión quedó consignada en la Resolución 2635 de 2026 y estará vigente hasta el 24 de agosto, mientras se adelantan las verificaciones técnicas y de seguridad necesarias para determinar las condiciones de las instalaciones.



Durante este periodo se restringirá preventivamente el ingreso a las sedes involucradas, salvo para el personal cuya presencia resulte indispensable y cuente con autorización.

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Según el Ministerio, la medida busca proteger la vida e integridad de los servidores públicos sin interrumpir la prestación de los servicios de la entidad, por lo que las dependencias territoriales deberán mantener habilitados sus canales de atención virtual, telefónica y electrónica para garantizar la continuidad, calidad y oportunidad de la atención a la ciudadanía.



La ministra del Trabajo, Natalia López, señaló que la prioridad de la entidad "es proteger a nuestros servidores y garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones seguras". López agregó que, al mismo tiempo, el Ministerio "mantendrá la atención a los trabajadores y ciudadanos en los territorios mientras avanzan las verificaciones de nuestras sedes".



El Ministerio precisó que la habilitación es de carácter excepcional, preventivo y transitorio, y no modifica las condiciones laborales de los servidores. Si las circunstancias que dieron origen a la medida persisten después del 24 de agosto, la entidad realizará una nueva evaluación y adoptará las decisiones correspondientes.

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