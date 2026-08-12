Rescatistas venezolanos están varados en Cúcuta y buscan llegar a Cali para ayudar tras el terremoto

Un grupo de 19 rescatistas venezolanos llegó este miércoles a Cúcuta con la intención de trasladarse hasta Cali y apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecen desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

Sin embargo, el grupo permanece varado en el aeropuerto internacional Camilo Daza de la capital nortesantandereana debido a dificultades relacionadas con sus documentos de ingreso al país.

Aníbal Falcón, uno de los integrantes del grupo, explicó a La Opinión que la delegación está conformada por 19 rescatistas venezolanos de diferentes organizaciones. De ellos, seis pertenecen al grupo Cienfuegos, mientras que los demás hacen parte de Topos Aztecas. El grupo también se identifica como Topos USAR BREC, especializado en labores de búsqueda y rescate.

Según relató, gracias a la ayuda de la organización AID FOR LIFE, los 19 voluntarios salieron desde La Guaira, Venezuela, el martes a las 10:00 de la noche y viajaron por tierra hasta Cúcuta. El grupo llegó a la ciudad este miércoles, alrededor de la 1:00 de la tarde, con equipos tecnológicos especializados para apoyar las labores de rescate.

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Problemas para ingresar a Colombia

De acuerdo con Aníbal, una vez llegaron a Cúcuta se encontraron con una dificultad para continuar su recorrido hacia Cali.

“Migración fue el que nos dijo que no podemos ingresar sin pasaporte”, explicó el rescatista, quien señaló que no todos los integrantes del grupo cuentan con este documento.

La situación impidió que pudieran continuar con normalidad hacia el suroccidente del país. Además, el vuelo que tenían previsto tomar desde Cúcuta hacia Cali terminó cancelándose, por lo que permanecen a la espera de encontrar una alternativa que les permita llegar hasta la zona de la emergencia.

Por ahora, el grupo recibió apoyo para trasladar sus equipos hasta el aeropuerto mientras buscan una solución, señalando que les han garantizado alimentación y asistencia.

“La fe es lo que menos se pierde”

A pesar de las dificultades y del tiempo transcurrido desde el terremoto, los rescatistas aseguran que todavía están dispuestos a desplazarse hasta Cali para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes.

Aníbal, quien además se identifica como sobreviviente de los terremotos registrados en La Guaira, considera que el tiempo no significa que se hayan agotado las posibilidades de encontrar personas con vida.

“La fe es lo que menos se pierde. Tenemos hasta más de una semana para sacar sobrevivientes”, afirmó.

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Para el rescatista, el objetivo del grupo es poder llegar a la zona afectada y poner sus conocimientos y equipos al servicio de los organismos que trabajan en la emergencia.

Los voluntarios venezolanos esperan ahora que se pueda encontrar una alternativa para solucionar las dificultades de ingreso y transporte y así continuar su recorrido hacia Cali.

Ante la incertidumbre que enfrentan las familias de las personas que todavía permanecen desaparecidas, Aníbal envió un mensaje de esperanza.

“Que no pierdan absolutamente la fe, que cuenten con nosotros y nos den todo el apoyo posible para nosotros seguir, hacer milagros”, manifestó.

Mientras tanto, los 19 rescatistas permanecen en Cúcuta a la espera de una solución que les permita continuar hacia Cali y sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

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