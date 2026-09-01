Terremoto en Colombia: 122 contratos y más de 26 mil millones: así van las cifras por la reconstrucción

Colombia sigue luchando por levantarse tras las consecuencias dejadas por el terremoto del pasado 10 de agosto que dejó un total de 331 personas fallecidas, 4.519 personas heridas y 466.606 personas afectadas.

Luego de la etapa de rescate y atenciones primarias, el presidente, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de la segunda fase denominada reconstrucción.

La dimensión de la tragedia es incalculable, pero el Gobierno y las entidades territoriales tienen la responsabilidad de entregar ayudas ante las más de 200.929 viviendas averiadas y más de 37.542 viviendas quedaron destruidas en afectaciones reportadas en 16 departamentos.

Aunque no hay una cifra oficial reportada, los primeros cálculos hablan de cifras superiores a los 20 billones de pesos (unos 6.350 millones de dólares), lo que equivale a 1% del PIB, según reveló BTG Pactual.

A esto se suman los cálculos del expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, quien estimó que la cifra podría ascender hasta $40 billones.

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Más de 26 mil millones en juego

Ante este panorama y en medio de un control necesario en esta emergencia económica y social, se empezaron a conocer las primeras cifras de la contratación que ha hecho el Gobierno en esta situación.

A una semana de cumplirse un mes de la tragedia, el Ejecutivo ha firmado un total de 122 contratos, de los cuales el 76,23% corresponde a contratación directa y, dentro de esta modalidad, la urgencia manifiesta representa el 62,3% de las causales registradas.

En total, se han contratado un total de $26.882 millones contratados, principalmente por gobernaciones como la de Risaralda que ha firmado ocho contratos por más de $6 mil millones, seguido por la Alcaldía de Manizales con $4 mil millones y la unidad administrativa del distrito de Cali por $3 mil millones, según los documentos registrados en el Secop.

El origen de estos recursos viene principalmente de las alcaldías y gobernaciones con más de $16 mil millones que representan el 60%, seguido por otros recursos de privados o cooperación que suman $5 mil millones y recursos de crédito por más de $4 mil millones

En medio de esta masiva contratación para atender la emergencia económica producto del desastre nacional, desde Transparencia por Colombia han hecho un manual de 25 recomendaciones para atender la situación de desastre en la lucha contra la corrupción.

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En ese sentido, señalan la importancia de tener transparencia presupuestal en el manejo de la emergencia, en la integridad contractual, en la rendición de cuentas y participación ciudadana, sumado a las recomendaciones de los órganos de control.

Conocer las cifras de contratación es de vital importancia en medio de este desastre nacional, ya que la declaratoria de la emergencia económica flexibiliza la contratación pública para agilizar la atención a los miles de damnificados.

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