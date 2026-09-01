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Investigan impacto de bala hallado en las instalaciones de la Procuraduría en Bogotá
El impacto fue detectado en un ventanal del piso 26 del edificio del Ministerio Público, en pleno centro de la capital.
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Colprensa
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

Las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo un impacto de bala contra el edificio de la Procuraduría General de la Nación, ubicado en el centro de Bogotá. El hecho se conoció tras el hallazgo de un orificio en un ventanal y de un proyectil en una oficina del piso 26.

El despacho afectado corresponde al procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Pedro Luis Bonilla Bolaños. De acuerdo con las versiones preliminares, fue un funcionario de esa dependencia quien percató el daño en la estructura de vidrio y encontró sobre un escritorio la bala, la cual correspondería aparentemente a un calibre 7,65 de fusil.

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Hipótesis e inspección en la zona

Las primeras averiguaciones señalan que el proyectil habría ingresado por el costado oriental de la edificación, el cual tiene vista hacia las universidades del sector y los cerros orientales. La zona permaneció acordonada por personal especializado para recolectar el material probatorio.

Entre los escenarios que evalúan los peritos se contempla la posibilidad de una bala perdida o un posible atentado directo derivado de las funciones que adelanta el despacho delegado. Asimismo, no se descarta una desviación en la trayectoria de la bala, considerando que en el piso 25 se ubican las oficinas del procurador general, Gregorio Eljach, y del viceprocurador, Julián Andrés Fernández.

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Presencia de la Sijín y la Fiscalía

Unidades de la Sijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación se trasladaron a la sede del Ministerio Público para realizar el peritaje balístico y la revisión de cámaras de seguridad en los alrededores del centro de la ciudad.

Hasta el momento, las directivas de la Procuraduría General de la Nación no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el evento, a la espera de los resultados preliminares que entreguen los equipos de investigación desplegados en la zona.

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