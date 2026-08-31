Procuraduría formula cargos contra exdirector de Indenorte, Diego González

La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander formuló pliego de cargos disciplinarios contra el exdirector de Indenorte, Diego González Toloza y el exsecretario general José Rafael Pulido Morales por presuntas irregularidades en el proceso de mínima cuantía para el suministro de tiquetes aéreos en hechos ocurridos en 2022.

La investigación arrancó el 11 de febrero de 2025 cuando la Procuraduría decidió iniciar la indagación contra los dos exfuncionarios a quienes se les reprocha haber participado en la etapa contractual del proceso sin tener en cuenta los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.

Infórmese: Cámara anuncia debate “democrático y transparente” para subsanar reforma pensional

Esto, al suscribir el 24 de febrero de 2022 la aceptación de una oferta presentada por la empresa Turismo Internacional del Oriente SAS, aparentemente sin que esta cumpliera con los requisitos técnicos.

Además, entre las irregularidades investigadas se encuentra la presunta vulneración del principio de economía al no realizar estudios de mercado para verificar los precios en los tiquetes, cuya finalidad fue el desplazamiento del director general y funcionarios del instituto.

Por ahora, los exfuncionarios no han emitido un pronunciamiento público frente al tema.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .