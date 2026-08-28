Indicadores de Jeremías | La Cámara de Comercio y Alcaldía de Cúcuta recomiendan prevención por riesgo sísmico

La Cámara de Comercio y Alcaldía de Cúcuta recomiendan prevención por riesgo sísmico

“Un sismo no se puede prevenir, pero sí podemos reducir los riegos”, advierten la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Cúcuta a los habitantes de la ciudad, como recomendación especial.

La dos entidades se han comprometido en una campaña que busca alertar a los diferentes sectores de la comunidad con respecto a la ocurrencia de un movimiento sísmico.

Se están dando instrucciones de comportamientos preventivos, a fin de que se puedan evitar los efectos desastrosos de un fenómeno telúrico.

Ya se han publicado varias instrucciones con la recomendación de que los cucuteños las tomen en cuenta.

Universidad en Juan Atalaya

El presidente de la corporación Pro Cúcuta, Antonio Ríos López, opina sobre el proyecto de la universidad en la ciudadela Juan Atalaya:

“Excelente construir una nueva sede universitaria en Atalaya, pero creo que no como otra universidad adicional a las existentes de carácter público. Esa sede debe ser adscrita a la de Pamplona. Un clásico ejemplo: la Universidad Nacional de Colombia tiene sedes en diversas partes del país, ah, que interesante sería entregarle el manejo de la sede Atalaya a la Universidad Nacional de Colombia. Sería el hit, jonrón o el gol olímpico del año. Dicen: Soñar no cuesta nada”.

Nueva novela de Farid Numa

Con sus novelas “Un café al amanecer”, premiada por la Universidad Industrial de Santander y “El aroma de la acacia”, el nortesantandereano Farid Numa Hernández, nacido en Ocaña, se consolidó como escritor con amplia aceptación. Sus obras están publicadas por la editorial Planeta y han sido presentadas en varias Ferias del Libro en el país.

A sus mencionadas dos novelas Numa agregará próximamente una tercera, en la cual trabaja y espera dar a conocer antes de terminar el año en curso.

Con título de ingeniero civil Farid Numa ha trabajado en esa profesión durante varios años, pero ahora pasó al ejercicio de la literatura con éxito reconocido.

Segunda edición de Máxima

Ya está en circulación la edición número 2 de la revista Máxima, correspondiente a julio, impresa en Cúcuta, de circulación nacional y de la cual es presidenta la abogada Alix Marina Ojeda Álvarez.

El contenido de la publicación abarca diversos temas y uno de los principales es sobre el agua, de la autoría de Alix Marina Ojeda. Incluye también artículos sobre el Catatumbo, la actualidad de los medios de comunicación, un perfil del presidente Abelardo de la Espriella, Cuba, la proyección de la democracia y otros respecto a personalidades con protagonismo público.

Excongresista Rodríguez, en el programa La Palabra de ATN

En sus emisiones de sábado y domingo (29 y 30 de agosto, en el horario de 8:00 a 8:30 de la noche) el programa La Palabra, de la parrilla del canal regional ATN tendrá como personaje de su entrevista al exrepresentante a la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón.

Con curul en el Congreso durante cinco períodos, de la bancada del Partido Conservador, Rodríguez no alcanzó a conservar su investidura de legislador en las pasadas elecciones y actualmente estudia las nuevas actividades en que se ocupará, pero, de todas maneras sigue atento a los desarrollos políticos de la nación.

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