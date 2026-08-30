Falleció Lisle Albertina Lara Suárez, la primera presidenta mujer que tuvo el Concejo

A sus 85 años de edad y afectada por algunos quebrantos de salud, en las últimas horas falleció la exconcejal cucuteña Lisle Albertina Lara Suárez, quien se consagró en la ciudad como una figura influyente no solo en el ámbito de la política, sino en el de la salud pública.

Nacida y criada en la capital de Norte de Santander, Lara Suárez mostró desde muy temprana edad su compromiso con el servicio a los demás. Se graduó como bacterióloga en la Universidad de Antioquia y una de sus primeras contribuciones a la ciudad fue su labor como jefa del laboratorio antituberculoso de la Loma de Bolívar. El diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas que desde allí se adelantó fue clave para ayudar a controlar brotes de enfermedades y salvar vidas.

Pero este compromiso con la salud pública no se limitó al laboratorio; también lideró campañas de vacunación y programas de educación sanitaria, demostrando su visión integral y su dedicación a mejorar los servicios de salud de la ciudad.

Fue justamente esa vocación de servicio y el interés de ayudar a la comunidad lo que la llevó a dar el salto a la política. En 1978 ingresó al Concejo de Cúcuta, en donde se mantuvo durante tres periodos, no consecutivos, en representación del Partido Liberal. Estando allí, Lara Suárez logró otro de los grandes logros que cosechó a lo largo de su carrera y fue convertirse en la primera mujer en presidir esa corporación municipal, en 1986.

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Durante su paso por el Concejo, Lisle Albertina Lara Suárez impulsó proyectos clave como la creación del Instituto Municipal de Salud (Imsalud) y la Escuela Gilma Casado de Vila, en el que fuera inicialmente el corregimiento de El Salado, lo que contribuyó a dejar un legado en la infraestructura de salud y educación de Cúcuta.

Su dedicación y aportes a la ciudad fueron reconocidos el 30 de octubre del 2010, en una ceremonia especial durante la cual el Concejo le otorgó su máxima distinción, la Medalla del Concejo de Cúcuta, como un homenaje a su trabajo y a su contribución al bienestar de la sociedad cucuteña, no solo desde la política, sino desde el esfuerzo que demostró por mejorar las condiciones de salud y de vida de los cucuteños.

Quienes la conocieron aseguran que Lara Suárez fue una figura que supo encarnar a la perfección la combinación entre ciencia, salud y política, demostrando que es posible liderar desde diferentes frentes. De ahí que, coinciden en que su legado para las futuras generaciones de cucuteños es uno de servicio, humanidad y progreso.

El cuerpo de la exconcejal cucuteña será velado desde este domingo en la funeraria Los Olivos, sede gran Colombia.

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