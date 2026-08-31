La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Cúcuta Deportivo
12
/deportes
Deportes
Cúcuta Deportivo
13
Cúcuta Deportivo
Cúcuta Deportivo fue derrotado en Ibagué y se apretó en la tabla del descenso
El rojinegro cayó 2-1 ante Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro.
Authored by
valents2121
Cúcuta vs Tolima
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 31 de Agosto de 2026

Una dura derrota sufrió el Cúcuta Deportivo, este lunes, ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en el marco de la séptima fecha de la Liga II-2026. 

Los rojinegros cayeron 2-1 y, provisionalmente, siguen fuera de puestos de descenso con un promedio de 0.92, el mismo de Jaguares, que aún tiene un partido pendiente. 

El equipo local, que venía de ser eliminado de la Copa Libertadores, se impuso gracias a los tantos del cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’). Por el rojinegro descontó Gustavo Torres (90’). 

La siguiente presentación del fronterizo, que sufrió la ausencia del delantero Jaime Peralta, será el domingo 6 de septiembre ante Deportivo Pasto en el estadio General Santander. 

Lea aquí: Federico Abadía responde bajo el arco y se consolida en el Cúcuta Deportivo

Síntesis:  

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jeison Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Santiago Guzmán, Homer Martínez (Jherson Mosquera, 66’); Edward López, Luis Sánchez (Ever Valencia, 66’), Kelvin Flórez (Jorge Cabezas, 79’); Adrián Parra. 

Goles: Luis Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’). 

Expulsado: Jherson Mosquera (87’). 

DT: Sebastián Olivares. 


Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Gustavo Torres, 71’), Jhon Quiñones, Diego Calcaterra (Leison Ochoa, 46’), Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 57’); Víctor Mejía (Diego Ceballos, 57’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Marlon Carabalí, Jhonathan Agudelo (Jesús Díaz, 79’). 

Goles: Gustavo Torres (90’)

DT: Nicolás Chiesa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Concejales de la oposición rechazaron el nuevo crédito aprobado el viernes en el Concejo y advirtieron que con ello las finanzas del municipio quedaron comprometidas. / Foto: cortesía
Nuevo crédito aprobado en el Concejo abre debate sobre la capacidad financiera de Cúcuta
Orlando Carvajal
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Cúcuta Deportivo, segundo semestre de 2026.
Con el foco puesto en sumar, Cúcuta Deportivo se enfrenta con Tolima en Ibagué
Gustavo Contreras Sabogal
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC.
Los grandes nombres que se tomarán la fliC 2026
La Opinión