Cúcuta Deportivo fue derrotado en Ibagué y se apretó en la tabla del descenso

Una dura derrota sufrió el Cúcuta Deportivo, este lunes, ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué en el marco de la séptima fecha de la Liga II-2026.

Los rojinegros cayeron 2-1 y, provisionalmente, siguen fuera de puestos de descenso con un promedio de 0.92, el mismo de Jaguares, que aún tiene un partido pendiente.

El equipo local, que venía de ser eliminado de la Copa Libertadores, se impuso gracias a los tantos del cucuteño Luis ‘Niche’ Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’). Por el rojinegro descontó Gustavo Torres (90’).

La siguiente presentación del fronterizo, que sufrió la ausencia del delantero Jaime Peralta, será el domingo 6 de septiembre ante Deportivo Pasto en el estadio General Santander.

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Síntesis:

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jeison Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Santiago Guzmán, Homer Martínez (Jherson Mosquera, 66’); Edward López, Luis Sánchez (Ever Valencia, 66’), Kelvin Flórez (Jorge Cabezas, 79’); Adrián Parra.

Goles: Luis Sánchez (47’) y Kelvin Flórez (69’).

Expulsado: Jherson Mosquera (87’).

DT: Sebastián Olivares.



Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía (Gustavo Torres, 71’), Jhon Quiñones, Diego Calcaterra (Leison Ochoa, 46’), Brayan Montaño, Mauricio Duarte (Kevin Tamayo, 57’); Víctor Mejía (Diego Ceballos, 57’), Carlos Rentería; Leider Berdugo, Marlon Carabalí, Jhonathan Agudelo (Jesús Díaz, 79’).

Goles: Gustavo Torres (90’)

DT: Nicolás Chiesa.

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