Terremoto en Colombia deja 241 muertos y 279 desaparecidos

Dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, las labores de búsqueda y rescate continúan mientras aumenta el balance de víctimas y daños provocados por la emergencia.

El más reciente reporte de Asocapitales, con corte al mediodía de este miércoles 12 de agosto, da cuenta de 241 personas fallecidas y 3.771 heridas. De los muertos, 172 corresponden a las principales ciudades del país, mientras que 279 personas permanecen desaparecidas.

Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja debido a la magnitud de las afectaciones.

Cali concentra la mayor tragedia

Cali continúa siendo la ciudad más golpeada por la emergencia. Allí se reportan 74 personas fallecidas, 1.008 heridas y 230 desaparecidas. Además, 89 personas han sido rescatadas con vida.

La infraestructura también sufrió graves daños. En la capital del Valle del Cauca se contabilizan 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 56 estructuras colapsadas y tres vías afectadas. Cuatro estaciones de Policía también presentan daños.

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Para atender la emergencia permanecen desplegados 750 rescatistas, 400 de ellos pertenecientes a la ciudad y otros 350 provenientes de diferentes lugares, además de 14 caninos especializados en búsqueda y rescate.

Entre las necesidades identificadas se encuentran insumos médicos, herramientas de construcción, elementos de aseo personal y alimentos para perros y gatos.

Pereira registra 83 fallecidos

En Pereira, el balance asciende a 83 personas fallecidas, 279 heridas y 45 desaparecidas. Las autoridades también reportan 243 personas rescatadas.

La emergencia deja 75 edificios colapsados, 26 viviendas averiadas y afectaciones en cerca de 14 vías y puentes. La Terminal de Transporte permanece cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña opera bajo restricciones.

La ciudad requiere equipos especializados para búsqueda y rescate, personal encargado de evaluar estructuras, plantas eléctricas para hospitales, elementos para los albergues y sangre.

Quibdó y Manizales también enfrentan graves daños

En Quibdó se contabilizan nueve fallecidos, 119 heridos y cuatro desaparecidos. Además, 1.198 viviendas resultaron averiadas y 48 colapsaron. Cinco edificios municipales, 13 establecimientos educativos y dos instalaciones de salud también presentan afectaciones.

Por su parte, Manizales reporta seis personas fallecidas, 182 heridas y 4.000 damnificados. Allí fueron contabilizadas 1.970 viviendas averiadas, 1.150 colapsadas y 57 edificios afectados. También presentan daños 40 colegios, entre públicos y privados.

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Una de las principales necesidades de la ciudad es la donación de sangre, debido a la escasez de componentes, además de elementos para los albergues.

Armenia permanece en alerta roja

Armenia no registra fallecidos, pero permanece en alerta roja con 174 personas heridas. La ciudad reporta 69 edificios colapsados y cerca de 1.400 estructuras averiadas.

Las autoridades continúan evaluando la habitabilidad y estabilidad de las edificaciones, mientras se requiere ayuda humanitaria para unas 5.000 personas damnificadas.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Uno de los mayores desafíos de la emergencia sigue siendo encontrar a las 279 personas desaparecidas en las ciudades capitales: 230 en Cali, 45 en Pereira y cuatro en Quibdó.

Las operaciones permanecen activas y requieren grupos especializados de búsqueda y rescate, maquinaria pesada, equipos de comunicación e ingenieros y arquitectos para determinar las condiciones de las estructuras afectadas.

Las cifras corresponden al Reporte Preliminar No. 17 de Asocapitales y permanecen sujetas a cambios mientras avanzan las evaluaciones de daños, el registro de damnificados y las labores de búsqueda y rescate.

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