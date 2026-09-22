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Tigre y espartano: así será la moneda conmemorativa del gobierno de De la Espriella
El Dapre inició el estudio de mercado para producir al menos 100 unidades que serán entregadas a invitados especiales.
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crojas
Moneda
Colprensa
Colprensa
Martes, 22 de Septiembre de 2026

Un tigre y un espartano son las imágenes que estarán en los dos lados de la moneda conmemorativa que caracterizará al gobierno de Abelardo de la Espriella y que se entregará a invitados especiales.

El proceso está en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que ya publicó la información para iniciar el estudio de mercado. Aún no se tiene un presupuesto establecido, pero se estima que se emitirán como mínimo 100 unidades de la moneda.

Según la información oficial, la pieza se entregará en actividades oficiales de la Presidencia como un objeto conmemorativo, lo cual ya se ha hecho en otros gobiernos.

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Los detalles de la moneda

Según las especificaciones reveladas por el DAPRE, se trata de una moneda de seis centímetros de diámetro y cinco milímetros de grosor, con imágenes en 3D y alto relieve, baño en oro antiguo y borde trenzado.

El diseño cuenta con la cara de un tigre en 3D, esmaltado al horno en color naranja, negro y blanco, con ojos verde esmeralda. Debajo se encuentran las iniciales A.D.L.E. y al fondo se ve la fachada de la Casa de Nariño y dos columnas con los años de mandato 2026-2030. En la parte superior tiene el lema de "honor y lealtad".

Según el documento publicado, el tigre simboliza "fuerza, agilidad y vigilancia", además de ser el símbolo de su campaña presidencial y el apodo que ha utilizado desde el inicio de s carrera política.  

En el reverso de la otra cara tiene un alto relieve con tres figuras principales: un casco espartano dorado, un agente de protección ejecutiva en traje formal y un operador de protección táctica con casco, gafas y chaleco que tiene el parche GOES.

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