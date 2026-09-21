Así será el “plan de choque” de Abelardo de la Espriella para el sistema de salud

El Gobierno nacional anunció el inicio de la primera fase del “plan de choque en salud”, una estrategia con la que la administración de Abelardo de la Espriella busca atender los servicios que se encuentran represados y avanzar en la atención de pacientes que tienen pendientes medicamentos o procedimientos.

El anuncio fue realizado por el presidente al finalizar el consejo de ministros de este lunes, donde explicó que la prioridad será identificar los casos pendientes y hacer seguimiento hasta comprobar que los pacientes reciban efectivamente la atención que requieren.

“Medicamento pendiente hay que entregarlo. Procedimiento pendiente hay que realizarlo. Paciente esperando, hay que atenderlo. La salud de los colombianos no puede seguir esperando”, afirmó el mandatario.

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Más de un millón de usuarios con atenciones pendientes

De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, el Gobierno ha identificado 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes.

El presidente explicó que esta identificación se realizó mediante el cruce de información, el trabajo con los aseguradores y el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios.

La primera fase del plan estará enfocada en estos casos, con el propósito de destrabar las atenciones y verificar que los servicios pendientes sean efectivamente prestados.

Entre los pacientes incluidos en esta etapa se encuentran personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y problemas de salud mental, así como mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, según explicó el presidente.

Compra de cartera al 0 % de interés

Como parte de las medidas para respaldar el plan, De la Espriella anunció la implementación de un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, con condiciones especiales para el sector.

Según el mandatario, esta herramienta tendrá cero por ciento de interés y un año de gracia, con el objetivo de contribuir a solucionar las dificultades financieras relacionadas con la prestación de los servicios de salud.

El presidente también estableció una condición frente al reconocimiento de los servicios: el Gobierno no pagará nuevamente una atención que ya haya sido cancelada.

“No vamos a pagar dos veces una misma atención ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, señaló.

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El objetivo: poner al día las atenciones represadas

El Gobierno sostiene que las medidas permitirán mejorar las condiciones de atención de más de un millón de colombianos, especialmente de quienes tienen tratamientos, medicamentos o procedimientos pendientes.

La estrategia plantea no solo identificar las atenciones represadas, sino realizar seguimiento a los casos hasta verificar que el paciente haya recibido el servicio requerido.

Con esta primera fase, la administración de Abelardo de la Espriella busca comenzar a intervenir de manera inmediata los casos priorizados y reducir el represamiento de servicios dentro del sistema de salud.

El plan anunciado se suma a las medidas que el Gobierno ha planteado para enfrentar las dificultades de atención y financiación del sector.

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