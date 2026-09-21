Alias Cholo, segundo cabecilla de las ACSN, fue abatido en operativo en Magdalena

Ya había sido capturado en 2025
El nombre de Pérez Villanueva ya había aparecido en actuaciones de las autoridades.
En diciembre de 2025, fue detenido por la Policía en la Troncal del Caribe, en zona rural de Santa Marta. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad debido a que las órdenes de captura que pesaban en su contra se encontraban suspendidas en el marco de los acercamientos que mantenía el Gobierno Nacional con las ACSN.
El escenario cambió después del cierre de los espacios de diálogo con esta organización. El 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra varios integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez Villanueva.
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Un nuevo golpe a las ACSN
La muerte de alias Cholo ocurre pocas semanas después del operativo realizado en Riohacha, en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, otro de los principales integrantes de las ACSN.
Tras ese operativo, las autoridades comenzaron a analizar el posible reacomodo de la estructura. En ese momento, Cholo y alias Patilizo aparecían entre los nombres que podrían asumir funciones de mando dentro de la organización.
Con el nuevo operativo, las autoridades deberán establecer cómo queda ahora la estructura de mando de las ACSN y quién podría asumir las funciones que desarrollaba Pérez Villanueva.
Gobierno anuncia medidas ante posible paro armado
En su pronunciamiento, el presidente también aseguró que, tras el golpe contra la organización, las ACSN estarían promoviendo un paro armado con el propósito de intimidar a la población.
De la Espriella afirmó que no permitirá que estructuras criminales sometan a los ciudadanos mediante amenazas y anunció el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública.
El mandatario informó además que se trasladará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar las acciones destinadas a proteger a la población.
El anuncio se produce en un contexto de ofensiva de las autoridades contra las ACSN. En septiembre, el Gobierno había intensificado las operaciones contra los principales mandos de esta organización después del cierre de los espacios de diálogo.
Con información de El Universal y Colprensa
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