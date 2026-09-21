Alias Cholo, segundo cabecilla de las ACSN, fue abatido en operativo en Magdalena

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este lunes la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

De acuerdo con el mandatario, Pérez Villanueva fue abatido durante una operación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dirán), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

La operación dejó, según el balance entregado por De la Espriella, siete integrantes de la estructura criminal muertos y tres capturados.

Además, las autoridades incautaron de manera preliminar 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50; dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, así como otro material de guerra.

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¿Quién era alias ‘Cholo’?

José Luis Pérez Villanueva aparecía dentro del organigrama de las ACSN inmediatamente después de alias Pinocho, señalado como máximo cabecilla de la organización.

La estructura tiene presencia, según información conocida por las autoridades, en Magdalena, La Guajira y Cesar, con actividad en 14 municipios y más de 700 integrantes.

El presidente De la Espriella señaló que Cholo tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y lo identificó como segundo cabecilla y financiero de la organización. También aseguró que estaba señalado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.