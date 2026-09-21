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Alias Cholo, segundo cabecilla de las ACSN, fue abatido en operativo en Magdalena
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que José Luis Pérez Villanueva, conocido como Cholo o Comando 25, murió durante una operación de la Policía contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
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dsifontes
ALIAS CHOLO
La opinión
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Lunes, 21 de Septiembre de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó este lunes la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

De acuerdo con el mandatario, Pérez Villanueva fue abatido durante una operación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dirán), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

La operación dejó, según el balance entregado por De la Espriella, siete integrantes de la estructura criminal muertos y tres capturados.

Además, las autoridades incautaron de manera preliminar 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50; dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, así como otro material de guerra. 

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¿Quién era alias ‘Cholo’?

José Luis Pérez Villanueva aparecía dentro del organigrama de las ACSN inmediatamente después de alias Pinocho, señalado como máximo cabecilla de la organización.

La estructura tiene presencia, según información conocida por las autoridades, en Magdalena, La Guajira y Cesar, con actividad en 14 municipios y más de 700 integrantes.

El presidente De la Espriella señaló que Cholo tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y lo identificó como segundo cabecilla y financiero de la organización. También aseguró que estaba señalado de articular rutas de narcotráfico hacia Centroamérica.

 

Ya había sido capturado en 2025

El nombre de Pérez Villanueva ya había aparecido en actuaciones de las autoridades.

En diciembre de 2025, fue detenido por la Policía en la Troncal del Caribe, en zona rural de Santa Marta. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad debido a que las órdenes de captura que pesaban en su contra se encontraban suspendidas en el marco de los acercamientos que mantenía el Gobierno Nacional con las ACSN.

El escenario cambió después del cierre de los espacios de diálogo con esta organización. El 1 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra varios integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez Villanueva.

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Un nuevo golpe a las ACSN

La muerte de alias Cholo ocurre pocas semanas después del operativo realizado en Riohacha, en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, otro de los principales integrantes de las ACSN.

Tras ese operativo, las autoridades comenzaron a analizar el posible reacomodo de la estructura. En ese momento, Cholo y alias Patilizo aparecían entre los nombres que podrían asumir funciones de mando dentro de la organización.

Con el nuevo operativo, las autoridades deberán establecer cómo queda ahora la estructura de mando de las ACSN y quién podría asumir las funciones que desarrollaba Pérez Villanueva.

Gobierno anuncia medidas ante posible paro armado

En su pronunciamiento, el presidente también aseguró que, tras el golpe contra la organización, las ACSN estarían promoviendo un paro armado con el propósito de intimidar a la población.

De la Espriella afirmó que no permitirá que estructuras criminales sometan a los ciudadanos mediante amenazas y anunció el despliegue de las capacidades de la Fuerza Pública.

El mandatario informó además que se trasladará a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar las acciones destinadas a proteger a la población.

El anuncio se produce en un contexto de ofensiva de las autoridades contra las ACSN. En septiembre, el Gobierno había intensificado las operaciones contra los principales mandos de esta organización después del cierre de los espacios de diálogo.

Con información de El Universal y Colprensa 

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