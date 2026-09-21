Consejo Gremial pide que el salario mínimo se defina con criterios técnicos este año

El Consejo Gremial Nacional respaldó el ajuste fiscal que adelanta el Gobierno Nacional y pidió que la definición del salario mínimo se haga con base en los criterios establecidos por la ley. También alertó sobre el impacto de la apreciación del peso en el sector exportador.

Sobre el mínimo, el CGN afirmó que comparte el objetivo de mejorar el ingreso de los hogares, pero recordó que su definición corresponde a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y debe considerar el IPC, la meta de inflación, la productividad y el comportamiento de la economía.

“Un incremento que reconozca plenamente el IPC protege el poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló el gremio.

Sin embargo, advirtió que aumentos que superen esos criterios pueden generar efectos sobre otros componentes de la economía, debido a que el salario mínimo sirve como referencia para la pensión mínima y buena parte de los aportes. Según el CGN, esto podría elevar los costos pensionales en un contexto de estrechez fiscal y trasladar el aumento a la inflación del año siguiente, además de mantener altas las tasas de interés.

El Consejo Gremial también puso el foco en la tasa de cambio, pues aseguró que el peso acumula desde finales de mayo una apreciación de 16,4%, la mayor de América Latina según el comunicado, y sostuvo que esta situación está reduciendo los márgenes de los exportadores y su capacidad para sostener los empleos que generan.

Por ello, el gremio reiteró su disposición para trabajar con el Gobierno en el ajuste fiscal y aportar elementos técnicos a la discusión salarial, así como hacer seguimiento al impacto de la apreciación del peso sobre el sector exportador.

También aseguró que unas finanzas públicas ordenadas permiten recuperar la confianza, abaratar el crédito y generar condiciones para el crecimiento. Según el CGN, el desajuste fiscal afecta la formación de precios, las decisiones de ahorro e inversión y genera un déficit de cuenta corriente, además de una mayor oferta de dólares que aprecia la moneda.

El Consejo Gremial destacó que el Marco Fiscal proyectaba un balance del Gobierno Nacional Central de -4,5% del PIB para 2027, mientras que el presupuesto reformulado lo ubica en -9,4%. Con el ajuste de 2,2 puntos porcentuales planteado por el Ministerio de Hacienda, el déficit se reduciría a -7,2%.

El gremio advirtió que, sin esa corrección, la deuda neta llegaría a 82% del PIB en 2030. También señaló que un déficit de esta magnitud presiona las tasas de interés y encarece la inversión.

Tomado de La República

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