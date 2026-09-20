Petróleo y minería concentran el 83% de la inversión extranjera que llega a Colombia

El petróleo y la minería son el gran dinamizador de los capitales que los extranjeros ingresan al país. Según los últimos datos de la balanza cambiaria que publica el Banco de la República, en lo que va del año (enero-agosto) han ingresado US$5.799 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa, IED. De ese total, US$4.833 millones (83%) vienen del sector de petróleo y minería.



Si se compara frente al mismo periodo del año pasado (enero-agosto 2025), lo cierto es que la entrada de inversión sí se ha reducido significativamente. Para este punto del año, pero en 2025, la IED alcanzaba US$6.417 millones. Es decir, el flujo de capitales extranjeros se ha reducido en 9,6%.

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En contraste, a la espera de conocerse el dato de remesas con corte a agosto, las divisas que envían los colombianos en el exterior se han convertido en el principal ingreso de moneda extranjera al país.



A diferencia de la IED, que no ha vuelto a superar el umbral de US$1.000 millones desde abril de 2025, las remesas llevan 26 meses consecutivos por encima de ese monto. Y en lo que va del año, ya suman US$7.753 millones.

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La relevancia del sector de hidrocarburos en la inversión se da, pese a que su producción ha venido cayendo. En el caso del petróleo, su producción cayó 2,46% en julio según datos de Campetrol, frente al mismo mes del año anterior, ubicándose en un promedio de 727.920 barriles diarios.



De otro lado, la producción de carbón, según Fenalcarbón, cayó a 53,9 millones de toneladas en 2025, marcando su nivel más bajo en las últimas dos décadas.

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