Comienza entrega del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Norte de Santander

El Departamento para la Prosperidad Social en Norte de Santander inició la entrega de la cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA a 38.446 hogares.

La gerente regional de DPS, Lina María Larrotta Flórez, informó que los beneficiarios recibirán los recursos a través de la red aliada de Su Red y Super Giros desde este lunes, 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

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Explicó que, en el marco del proceso de optimización operativa, esta entrega también se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas previamente en Gestor de Información Financiera para abono a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

“Para este ciclo, Prosperidad Social destinó $16.000 millones para atender a hogares nortesantandereanos en situación de pobreza o vulnerabilidad que cumplan las condiciones de los programas. Esto representa un incremento del presupuesto en $931.983 millones adicionales y de la cobertura, con 1.206 nuevos hogares con relación al ciclo 3 de 2026”, agregó la funcionaria.

Las transferencias se entregan en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

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Prosperidad Social instó a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Estas transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

Garantía de protección

Prosperidad Social señaló que, en este proceso de focalización, la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI) generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos previstos para el pago del ciclo.

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Ante esta situación, la institución realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a las familias vinculadas, en el marco del período de transición que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI.

Como resultado, para esta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026 y al 27 de julio del mismo año, facilitando además el ingreso de nuevos hogares en pobreza extrema.

